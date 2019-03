Uomini e Donne oggi, Ivan dopo il trono: tatuaggio dedicato all’Italia

Oggi Uomini e Donne, Ivan Gonzalez dopo la scelta al Trono Classico: nuovo tatuaggio per l’Italia

Ivan Gonzalez è stato ‘adottato’ dai telespettatori italiani con molto affetto. L’ex tronista di Uomini e Donne è riuscito a conquistare il cuore del pubblico e ora vuole dedicare loro un tatuaggio. Dopo la scelta al Trono Classico, lo spagnolo è tornato a casa dalla sua famiglia e una delle prime tappe è stata proprio uno studio di tattoo. Il diretto interessato ha fatto sapere ai suoi innumerevoli followers di essere pronto a tatuarsi. Il corpo del giovane è già ‘inciso’ e ora un nuovo importante disegno si farà spazio sulla sua pelle. Al momento non sappiamo quale sia il soggetto scelto dal neo-fidanzato dell’ex corteggiatrice Sonia, ma sembra si tratti di qualcosa che onori il nostra bel paese.

Nelle storie apparse sul profilo Instagram dello studio di tatuaggio in cui Ivan si è recato è apparsa un curiosissimo video. A riprendere la scena non è altri che uno dei migliori amici di Gonzalez, ovvero Rafa. Come abbiamo visto durante la speciale puntata in prima serata, anche quest’ultimo era presente alla festa al castello dedicata allo spagnolo e alla sua scelta Sonia Pattarino. Ritornando al nuovo tattoo dell’ex tronista, alcune parole del diretto interessato ci indirizzano ad un disegno quasi sicuramente dedicato all’esperienza vissuta in Italia. Come dichiarato più e più volte, il giovane ex naufrago dell’Isola dei Famosi spagnola si è sentito come a casa. Prima a Temptation Island Vip e poi nello studio di Maria De Filippi, senza dubbio in questi mesi il ragazzo si è fatto conoscere anche da noi.

Uomini e Donne, nuovo tatuaggio per Ivan Gonzalez: stivale d’Italia in arrivo?

Mentre Ivan spiegava al suo tatuatore cosa desidera disegnarsi sulla pelle, alcune sue parole sembrano indicare la possibilità di un tatuaggio dedicato a Uomini e Donne all’Italia. “…. Come lo stivale d’Italia.” Successivamente, il bel Gonzalez ha anche mostrato il punto esatto in cui vorrebbe fare tale tattoo. Insomma, nei prossimi giorni vedremo nuovo incontro sull’addome dello spagnolo.