Uomini e Donne oggi: un ritorno importante per Andrea Zelletta

Oggi Uomini e Donne: Andrea Zelletta in confusione, Klaudia torna in studio

La nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne si apre parlando di Andrea Zelletta. Il tronista originario di Taranto è uscito con Muriel, Klaudia e Natalia. Tutte le ragazze hanno lasciato la scorsa registrazione molto arrabbiate. Come prima cosa, Maria De Filippi manda in onda il filmato del confronto con Klaudia. La corteggiatrice lo raggiunge in camerino e gliene dice di tutti i colori, fino ad arrivare alle lacrime per il nervoso. La ragazza rivela di aver iniziato a provare dei sentimenti per lui e per questo sta male quando vede e sente determinate cose.

La discussione si conclude con Klaudia che minaccia di non tornare più in studio. Anche l’esterna in casona con Muriel parte male. Lei è molto arrabbiata ma, alla fine, fanno pace e si baciano a stampo. La giovane donna dichiara anche di non voler raccontare il suo passato per non fare pena come invece fa la sua rivale. Di fronte a tale affermazione, Klaudia si infuria e le due si attaccano reciprocamente. Andrea decide di andare a casa di Klaudia, ma la redazione oscura il tutto a causa di un problema familiare di lei. Successivamente, prima di salutarsi, la donna comunica che non crede di tornare in studio. Zelletta ha paura di non rivederla e per questo le scrive una lettera. Alla fine, la diretta interessata torna, soprattutto dopo aver visto il tronista tornare da lei subito dopo l’uscita con Natalia.

Uomini e Donne: Natalia litiga con Andrea Zelletta

La padrona di casa manda in onda l’esterna con Natalia. I due prima si incontrano per un confronto, poi la corteggiatrice organizza un’uscita in barca. Dopo tanto litigare, riescono a trovare un punto di incontro. Nel bel messo dell’esterna, la redazione comunica al tronista che Klaudia ha deciso di non tornare più e la Paragoni si innervosisce anche se non vuole darlo a vedere. Una volta tornati in studio a Uomini e Donne, i due discutono e Natalia lo attacca di non interessarsi mai alla sua vita privata. Giorgia non è stata portata fuori e oggi viene eliminata.