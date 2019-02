Uomini e Donne oggi: ultima puntata e bacio per Teresa, Luigi nel caos

Oggi Uomini e Donne: Teresa Langella si bacia con Antonio e annuncia la scelta

Questo pomeriggio a Uomini e Donne va in onda una nuova puntata del Trono Classico. Per Teresa Langella è l’ultimissima apparizione prima della scelta. La tronista di Napoli annuncia infatti di essere pronta a trascorrere del tempo in villa con Andrea e Antonio, per poi scegliere. La rivelazione della ragazza lascia ovviamente tutti a bocca aperta. Maria De Filippi decide poi di passare alle sue nuove esterne con i corteggiatori. Vediamo quella con Dal Corso che non è andata assolutamente bene. I due hanno discusso, soprattutto a causa delle parole che lui ha utilizzato per parlare del bacio che si sono scambiati la settimana prima.

Alla fine, sembrano trovare un punto di incontro, anche se le incomprensioni non vengono chiuse definitivamente. In studio, Andrea Dal Corso chiede alla Langella se dopo la scorsa puntata non sia andata a cena con lui per correre da Antonio. Ricordiamo che quest’ultimo aveva infatti lasciato lo studio dopo aver visto le immagini del bacio tra Teresa e Dal Corso. La tronista ha cercato di parlare e chiarire con Moriconi, ma lui non ne ha voluto sapere assolutamente nulla. Successivamente, la ragazza si è recata a casa di lui dove ha avuto l’occasione di conoscere e parlare con la sorella del corteggiatore. La Langella ha deciso di aspettarlo in casa e lui si è fatto vivo dopo circa un’ora e mezza. In macchina i due hanno chiarito, lui si è lasciato andare ad un dolcissimo gesto e alla fine è arrivato il bacio. La bella napoletana ha pianto sia nel corso dell’esterna che in studio.

Uomini e Donne: Luigi chiede nuove corteggiatrici e conosce Valentina

Andrea Dal Corso si è mostrato molto scosso e anche deluso dal bacio tra Teresa e Antonio. Maria De Filippi ha spostato poi l’attenzione verso Luigi. Il tronista siciliano ha chiesto di parlare con tutte e tre le sue corteggiatrici. Lui le ha accusate di non sapergli tenere testa. Sonia è andata via, mentre Irene e Giorgia sono finite in lacrime. Intanto, la conduttrice di Uomini e Donne comunica che Mastroianni ha richiesto nuove ragazze ed ha trascorso sette ore insieme ad una certa Valentina.