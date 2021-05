Uomini e Donne oggi, De Filippi costretta a tagliare una scena

Nuovo appuntamento oggi, giovedì 6 maggio 2021, con Uomini e Donne. Questo pomeriggio dovrebbe andare in onda la seconda parte della registrazione avvenuta lo scorso 1 maggio. Cosa accade nello studio di Canale 5? Le anticipazioni segnalano che il pubblico assisterà a una svolta nel percorso di Gemma Galgani, per nulla inaspettata. Questa registrazione non è iniziata con la dama torinese, come solitamente accade. Pertanto, Gemma si ritrova a scendere al centro dello studio quando la puntata ha già preso inizio da un pezzo. La Galgani siede di fronte ad Aldo ed entrambi raccontato di essersi visti.

C’è stato un piccolo bacio, ma il cavaliere ha ormai capito che Gemma non è propensa ad andare oltre, poiché lo vede come un amico. In effetti, la dama aveva più volte precisato che da parte sua c’è solo un’amicizia. Così, Aldo si dichiara interessato a conoscere Isabella e Sara. La prima fa intendere di non essere intenzionata a iniziare una conoscenza con l’uomo. Intanto, finisce in questo modo la frequentazione tra Gemma e Aldo, in modo abbastanza sereno. Infatti, le anticipazioni de Il Vicolo delle News segnalano che da parte di Tina Cipollari non ci sono critiche.

Dovrebbe, a questo punto, arrivare il momento di Luca ed Elisabetta, i quali annunciano che la loro conoscenza è giunta al termine. Gianni Sperti e Tina Cipollari si dichiarano per nulla stupiti della cosa. I due opinionisti si aspettavano che il cavaliere avrebbe chiuso la frequentazione dopo essere andato oltre con la giovane dama. Ma Maria De Filippi fa sapere loro che è stata Elisabetta a prendere questa decisione. Gianni e Tina sono comunque convinti che la donna abbia fatto questa scelta costretta dagli atteggiamenti di lui.

Elisabetta racconta di aver messo in pratica i consigli di Tina, cercando di vedere la situazione con occhio critico. Così, ha compreso che sarebbe stato inutile andare avanti. La Cipollari si scaglia duramente contro Luca, il quale non ha chissà quale reazione. Rimane, però, male quando l’opinionista gli lancia un insulto, figlio di p…a. Un’affermazione forte e sgradevole, che porta la padrona di casa ad annunciare che questa scena non sarà vista in tv.

Scende per Elisabetta un cavaliere, Gabriele, che la scorsa settimana aveva rifiutato. Ora decide di iniziare questa conoscenza. Sempre nell’appuntamento di oggi dovrebbe andare in onda il percorso di Giacomo Czerny, ancora diviso tra Carolina e Martina.