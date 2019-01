Uomini e Donne oggi: la scelta di Andrea, i dubbi di Gianni Sperti

Oggi Uomini e Donne: Andrea sceglie Arianna, la reazione di Gianni

Oggi a Uomini e Donne va in onda una puntata molto particolare. All’inizio della messa in onda, tra Gianni e Tina c’è solo un trono, quello di Andrea Cerioli. La conduttrice comunica a tutti i presenti che il bolognose ha deciso di fare la sua scelta. Maria De Filippi spiega al pubblico e agli opinionisti che il ragazzo ha cercato a tutti i costi di convincere la redazione del Trono Classico a non aspettare la speciale puntata serale con la festa in villa. Alla fin, l’ex di Valentina Rapisarda ha avuto la meglio e questo primo pomeriggio viene trasmessa la sua scelta su Canale 5. Entrano le corteggiatrici.

Federica Spano legge la scritta riguardante la scelta di Cerioli mentre scende le scale dello studio e resta senza parole. Arianna non se ne rende immediatamente conto e quando la padrona di casa le comunica il tutto, lei resta quasi impassibile. Di fronte a tale reazione, Gianni Sperti inizia a pensare che la scelta di Andrea non sia sincera. Lo storico opinionista del programma crede che il tronista possa aver nascosto una qualche scomoda verità. La prima a sedere sulle poltrone rosse è Federica. Lui le fa molti complimenti, ma poi le dice che non è lei la scelta. Quando entra Arianna, il tronista parla di una chimica che non può fare a meno di sentire quando è insieme a lei e per questo la sceglie.

Uomini e Donne: Lorenzo va a riprendere Giulia e Claudia

Dopo la scelta finta di Lorenzo, Giulia e Claudia si sono mostrate molto scosse. Il tronista di Milano è andato a riprenderle nelle loro città per convincerle a tornare. Una volta arrivato a Latina, Riccardi è andato dalla Dionigi. I due hanno parlato, si sono confrontati e lei ha rivelato di essere rimasta molto male, ma poi si è lasciata andare e si sono baciato nuovamente. Con la Cavaglià ci sono state ben tre esterne. La prima in camerino di lei, la seconda in albergo e poi lui è andato a Torino a casa sua. Alla fine, la ragazza si è aperta e ha deciso di mettere da parte la rabbia. Entrambe sono tornate in studio a Uomini e Donne e entrambe hanno ballato con Ivan, facendo ingelosire Lorenzo.