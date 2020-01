Uomini e Donne oggi, scontri e una sfilata: Diana prende una scelta

Uomini e Donne oggi: Valentina M. ed Erik chiudono la conoscenza, Diana fa una scelta tra Simone e Luca

Oggi a Uomini e Donne continuano a intrattenere il pubblico di Canale 5 i protagonisti del Trono Over. Si prosegue dalla puntata andata in onda ieri e scendono al centro dello studio Valentina M. ed Erik. I due si sono sentiti e usciti già sei volte. Ammettono di trovarsi molto bene insieme, ma non è scattato tra loro quel qualcosa che dovrebbe spingerli ad andare oltre il bacio. Pertanto, i due scelgono di interrompere la loro conoscenza. A intervenire sulla questione è Valentina Autiero, la quale accusa Erik di essere una persona falsa, in quanto si rapporterebbe a donne più grandi di lui consapevole del fatto che non siano adatte a lui. Lo scopo del cavaliere, a detta della dama, sarebbe solo quello di creare delle dinamiche e restare nella trasmissione. Gianni Sperti e Tina Cipollari dimostrano di essere d’accordo con la Autiero e lanciano la stessa accusa a Mattia. A questo punto, Maria De Filippi sceglie di mandare in onda un filmato, che mostra ciò che è accaduto subito dopo la scorsa registrazione.

Nel video è possibile vedere Diana parlare con Luca, con cui sta uscendo. Si è poi avvicinata a loro Roberta, la quale è rimasta senza parole di fronte alla rivelazione di un loro bacio. Non solo, la Di Padua era anche convinta che i due non si sentissero più. Il cavaliere ha negato di averle detto determinate cose. Ed ecco che Luca entra in studio e si accende uno scontro tra lui e Diana. Dopo aver sentito ciò, la dama ha scelto di trascorrere il weekend con Simone, anziché con lui. Lei è molto arrabbiata, in quanto non sapeva che Luca avrebbe dato il suo numero di telefono ad altre donne. A questo punto, essendosi anche trovata bene durante il weekend con Simone, Diana sceglie di chiudere la frequentazione con Luca.

Oggi Uomini e Donne, Trono Over sfilata: le dame sfilano ispirandosi ai film

La puntata di oggi si conclude con la sfilata ‘Seducente come un film’. A sfilare sono Barbara, vestita da Morticia, e Gemma, che indossa i panni di Sofia Loren nel film Ieri, oggi e domani. Non manca ovviamente una discussione tra la Galgani e Tina. Prendono parte alla sfilata anche Valentina, vestita da Jessica Rabbit, e il resto delle dame. A vincere è Antonella.