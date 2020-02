Uomini e Donne oggi: lacrime in studio, interviene una donna del pubblico

Uomini e Donne oggi: Valentina M. in lacrime, Barbara e Tina contro una signora del pubblico

Lacrime, divertenti rivelazioni e richieste di attenzioni oggi a Uomini e Donne per i protagonisti del Trono Over. Le anticipazioni vedono al centro dello studio Valentina M. e Massimiliano. La coppia sta affrontando una crisi, in quanto sono nate delle incomprensioni. Nel corso delle precedenti puntate, la dama si è dimostrata particolarmente interessata al cavaliere e viceversa. Oggi, di fronte a questo confronto, in molti prendono le difese della donna, la quale appare abbastanza turbata. Tra questi vi sono Armando Incarnato e Valentina Autiero. In particolare, Massimiliano ammette di avere intenzione di conoscere altre persone, mentre lei confessa di sentirsi impegnata. Pertanto, la dama non ha alcuna intenzione di frequentare altri cavalieri e, allo stesso tempo, dimostra la sua delusione nel vedere dall’altra parte una persona, invece, disposta a conoscere altre donne. Anche Tina Cipollari si scaglia contro Massimiliano e, a questo punto, Valentina non riesce più a trattenere le lacrime. La dama, infatti, prova molta delusione per quanto sta accadendo.

Valentina non nasconde la sua amarezza ed è difficile non notare i suoi occhi lucidi. Subito dopo, al centro dello studio scendono Barbara De Santi e Michele. I due hanno da poco avviato una conoscenza e lei ammette che c’è già qualche piccolo problema tra loro. Scendendo nel dettaglio, la maestra confessa di non aver ricevuto particolari attenzioni da parte del cavaliere. Nel frattempo, una signora del pubblico attacca e critica Barbara. Quest’ultima preferisce non rispondere e a prendere le sue difese ci pensa proprio Michele. La donna del pubblico ha anche un diverbio con Tina, con cui scoppia una vera e propria discussione. Nel frattempo, la De Santi continua a lamentare le mancanze di attenzioni da parte del cavaliere, il quale però smentisce il tutto.

Oggi Uomini e Donne Trono Over: Antonella fa delle divertenti rivelazioni

Tra Barbara e Michele sembra poi tornare il sereno, visto che decidono di continuare a conoscersi. Al centro dello studio siede poi Antonella, la quale ha da poco avviato una conoscenza con un nuovo cavaliere. Proprio con quest’ultimo, la dama riesce a strappare qualche sorriso ai presenti in studio, con alcune rivelazioni abbastanza divertenti.