Uomini e Donne oggi: colpi di scena durante la sfilata del Trono Over

Oggi Uomini e Donne, Trono Over: la sfilata delle dame

Dopo aver parlato di tutte le nuove frequentazioni tra dame e cavalieri del Trono Over, nella nuova puntata di Uomini e Donne ci si dedica alla sfilata. Le donne del parterre femminile saliranno in passerella con l’intendo di essere ‘La più seducente del reame’. Come di consueto, non mancano i colpi di scena. A causa dell’assenza di Anahi, Maria De Filippi da a Tina Cipollari il compito di commentare ogni outfit, oltre a darle la palette per le votazione come a Gianni Sperti e Tinì Cansino. Chi lascia senza parole è ovviamente Gemma Galgani.

La storica dama di Torino lascia tutti a bocca aperta per un particolare dettaglio a cui nessuno aveva mai pensato prima. La Galgani decide di sfilare sulle note di un brano di Marylin Monroe e indossa un abito molto simile a quello della diva. Proprio durante la sfilata, la donna fa azionare dalla regia delle ventole installate proprio sulla passerella, così da fare in modo che il vestito si alzi. Tina Cipollari non può fare a meno di commentare la scena con tutta la sua esuberanza. Le risate non mancano, soprattutto perché la gonna di Gemma arriva a ‘volare’ un po’ troppo, mettendo così in mostra davvero tutto, o quasi.

Uomini e Donne, Trono Over: lite tra Armando e Roberta

Alla fine della sfilata a vincere è una delle nuove arrivate, Veronica. Mentre Gemma Glagani guadagna il secondo posto. Durante la sfilata c’è un breve battibecco tra Armando e Roberta. Dopo la passerella di quest’ultima, il cavaliere rivela di trovarla un po’ ingrassata e ciò infastidisce la diretta interessata.