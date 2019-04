Uomini e Donne oggi: lo scherzo a Tina, Gemma presa in giro

Oggi Uomini e Donne: scherzo a Tina e lite con Gemma Galgani

Restate incollati alla tv anche questo pomeriggio, Uomini e Donne non va in vacanza. Questo 25 Aprile 2019 va in onda una nuova puntata del Trono Over. Maria De Filippi e il suo staff non hanno fatto ponte. Protagoniste indiscusse di quest’oggi sono Tina, Gemma e Barbara. Si parte con un esilarante scherzo alla Cipollari. Il microfono della simpatica donna cambia la sua stessa voce e la diretta interessata chiede come sia possibile, mentre il pubblico e la conduttrice si mostrano molto divertiti. Subito dopo viene mandato in onda in studio un video che mostra l’ennesimo sfogo post puntata della Galgani. La dama di Torino se la prende soprattutto con la De Santi che, secondo lei, si mette sempre in mezzo.

Subito dopo lo sfogo di Gemma, Tina perde la pazienza e corre dietro le quinte per attaccare la Galgani. Maria De Filippi cerca di fermare la Cipollari, senza però riuscirci. Le due signore tornano perciò a discutere animatamente. La dama del parterre femminile entra in studio e viene mostrato il filmato dell’esterna fatta con Fabrizio. Il cavaliere è molto più giovane di lei e Gianni lo critica, soprattutto perché non crede che sia realmente interessato a conoscere e frequentare una signora dell’età di Gemma. Al centro dello studio arrivano poi Barbara e Stefano. I due hanno qualche problema e nel corso della loro discussione interviene anche Armando. Quest’ultimo da alla De Santi alcuni consigli.