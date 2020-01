Uomini e Donne oggi, nulla da fare per Armando: tutti sotto accusa

Uomini e Donne oggi, Armando Incarnato ancora sotto accusa: Gianni vede il cellulare di Veronica, Tina si scaglia contro Janet

Oggi Uomini e Donne vede nuovamente protagonista Armando Incarnato del Trono Over. La puntata di ieri prosegue con il cavaliere napoletano al centro dello studio insieme alla sua ex fidanzata Janet. Quest’ultima, ricordiamo, vuole aiutare Armando a rispondere alle accuse, che lo vedono fidanzato con lei fuori dal programma. Oggi la donna viene duramente attaccata perché sui social ha insultato pesantemente Veronica, la quale stava conoscendo Incarnato. In particolare, Tina Cipollari si scaglia contro Janet, non comprendendo il motivo per cui ha condiviso tali insulti nei confronti di Veronica. A intervenire nella discussione è anche Roberta, chiamata proprio in causa dall’ex fidanzata di Armando. La dama, però, sembra non voler prendere le sue difese, anzi. A questo punto, l’attenzione si sposta su Veronica. Quest’ultima viene attaccata da Gianni Sperti, che non capisce come possa essere ancora interessata a Incarnato dopo tutto questo.

La dama, però, spiazza tutti rivelando di non avere, in realtà, alcuna intenzione di continuare la sua frequentazione con Armando e di passare quindi sopra a tutto questo. Nonostante ciò, Gianni vuole vedere il cellulare di Veronica, per controllare se tra loro ci sia invece un accorso. Dal telefono della dama non esce fuori nulla e lei ribadisce nuovamente di non voler continuare a sentire Armando. A intervenire sulla questione è anche Massimiliano, il quale è ormai convinto che i due siano complici di questa menzogna. Non mancano, dunque, discussioni e scontri all’interno del programma di Uomini e Donne. Il tutto si conclude con Armando che abbandona nuovamente lo studio.

Oggi Uomini e Donne: Armando lascia nuovamente lo studio, Romolo innamorato di Olga

Non c’è nulla da fare per Armando, nessuno sembra credere alle sue parole. Aver portato Janet in studio, dunque, non ha placato i sospetti di Gianni, che non crede alla sincerità del cavaliere napoletano. Intanto, al centro dello studio Maria De Filippi fa sedere Romolo e Olga. Quest’ultima vuole chiudere la conoscenza con l’uomo, che però prende male la notizia. Infatti, il cavaliere ammette di essersi innamorato della dama.