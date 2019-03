Uomini e Donne oggi: le rivelazioni di Luigi e Irene e il gesto di Gianni

Oggi Uomini e Donne: Luigi e Irene in studio insieme a Valentina, il confronto

Oggi a Uomini e Donne torna in onda il Trono Classico. Continua ad essere trasmessa la registrazione rimasta in sospeso la scorsa settimana. Una volta visto il dopo scelta di Ivan e Sonia, con il ritorno in studio di Natalia per Andrea Zelletta, si passa ad un nuovo confronto. Chiuso il capitolo Angela Nasti e il corteggiatore Davide che pare si sia eliminato, Maria De Filippi fa vedere il filmato della scelta al castello di Luigi Mastroianni. Entrano per primi l’ex tronista siciliano e la sua non scelta. Valentina preferisce infatti avere un confronto con il giovane senza avere in studio Irene. La ragazza accusa Mastroianni di non aver portato rispetto né a lei né alla sua ormai attuale fidanzata.

Per Valentina è impossibile, dato l’atteggiamento di Luigi in villa, che non avesse bene chiara in mente la sua scelta e non comprende come possa aver fatto a comportarsi con lei in un determinato modo se ha poi deciso di lasciare la trasmissione con Irene. Nonostante le parole dell’ex corteggiatrice, il ragazzo resta fermo sulla sua posizione. Gianni interviene e da ragione alla donna. Successivamente, entra anche la Capuano. I due fidanzai dicono di non essere ancora innamorati l’uno all’altro, ma si vogliono vivere più che mai. Sperti continua a difendere Valentina e crede che quella la scelta di Mastroianni a questo punto sia stata solo un accontentarsi.

Uomini e Donne: il gesto di Gianni verso Valentina

Dopo vari battibecchi, il confronto tra Luigi, Irene e Valentina si conclude e tutti ballano. Durante il ballo, Gianni Sperti si alza e invita la non scelta del tronista siciliano a ballare con lui. Ovviamente, il gesto dell’opinionista lascia un po’ tutti sorpresi. Senza dubbio, l’uomo ha mostrato senza filtri di aver creduto all’interesse della ragazza nei confronti di Mastroianni.