Uomini e Donne oggi: una nuova tronista, Ivan perde la pazienza

Oggi Uomini e Donne: Angela Nasti nuova tronista, Ivan arrabbiato con Natalia

Oggi ci sarà su Canale 5 una nuova puntata del Trono Classico. I protagonisti di Uomini e Donne sono cambiati. Dopo l’arrivo di Andrea Zelletta, Maria De Filippi questo pomeriggio presenta al pubblico della trasmissione una nuova tronista. Lei è Angela Nasti. La ragazza è molto nota agli utenti di Instagram, soprattutto per essere la sorella minore di Chiara Nasti. La giovane donna attira subito l’attenzione e si presenta anche molto convinta di ciò che sta cercando. A primo impatto, Tina Cipollari rivela di trovarla molto simpatica. Si passa poi ad Ivan Gonzalez. Lo spagnolo scopre che Natalia è uscita in esterna con l’ultimo arrivato, Andrea.

Ivan resta molto male e discute con la sua corteggiatrice. In esterna con Zelletta, Natalia fa capire di volere al suo fianco un uomo e non un bambino, riferendosi proprio all’altro tronista. La donna sembra essere molto attratta da Andrea. Una volta tornati in studio viene attaccata. Non solo Gonzalez si mostra contrariato per l’atteggiamento della ragazza, anche Gianni e Tina non apprezzano la sua scelta e la criticano aspramente. Intanto, il nuovo tronista rivela di credere che Natalia abbia fatto bene ad uscire con lui se era quello che desiderava fare.

Uomini e Donne: nuovo bacio tra Sonia ed Ivan, Luigi ancora confuso

Sonia ha organizzato un’esterna molto dolce per Ivan. La ragazza ha mostrato al tronista spagnolo un video con tutti i loro momenti più belli. Alla fine, lei arriva e si baciano. In studio si inizia poi a parlare di Luigi Mastroianni. Il siciliano continua ad avere alcuni problemi con le sue corteggiatrici, in primis con Giorgia. Lei non sembra assolutamente adatta caratterialmente al bel Mastroianni. Il giovane rivela di aver fatto davvero molta fatica a portare avanti fino alla fine la loro esterna.