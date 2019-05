Uomini e Donne oggi: una segnalazione su Natalia per Andrea

Oggi Uomini e Donne: Andrea bacia tutte, la segnalazione su Natalia

Oggi il Trono Classico di Uomini e Donne parte con Andrea. Il giovane originario di Taranto ha portato in esterna Natalia, Klaudia e Muriel. Maria De Filippi fa vedere un video riassuntivo della precedente puntata e poi passa alle nuove uscite del tronista. Si parte col vedere quella insieme alla Paragoni. Zelletta va in albergo da lei e qui discutono animatamente, finché il diretto interessato non decide di andare via prima della fine del tempo a disposizione. Dopo circa 40 minuti, il ragazzo torna dalla corteggiatrice e cercano di chiarire gli ultimissimi dissapori. La location dell’esterna cambia e si spostano a bordo piscina dove arriva un bacio a dir poco appassionato.

La padrona di casa manda poi in onda in studio l’esterna con Klaudia. La ragazza ha organizzato una dolce e speciale sorpresa per Zelletta portandolo infatti a conoscere sua mamma. I due sono molto emozionati e dopo poco arriva il bacio anche tra di loro. La corteggiatrice mette poi in guardia il tronista con una segnalazione nei confronti di Natalia. Una ragazza ha incontrato la Paragoni dal parrucchiere e qui avrebbe sentito la giovane non-scelta di Ivan Gonzalez dire di essere felice di avere finalmente il pubblico dalla sua parte. In studio Andrea chiede spiegazione e dice di essere molto arrabbiato. Alla fine arriva anche la persona della segnalazione che riconferma il racconto di Klaudia. Anche nel corso dell’uscita tra Muriel e il tronista è scattato un nuovo bacio.

Uomini e Donne: Angela Nasti confusa

Dopo aver parlato di Andrea Zelletta, si passa ad Angela. La giovanissima Nasti ha portato fuori Alessio, Luca e Fabrizio. L’esterna che vediamo oggi è quella con Alessio. I due stanno molto bene insieme e la tronista rivela al corteggiatore di aver percepito da parte sua un fortissimi interesse e di esserne anche fermamente convinta. Nonostante ciò, però, non arriva alcun bacio!