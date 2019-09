Uomini e Donne oggi: i nuovi tronisti e lo scontro tra Katia e Vittorio

Oggi Uomini e Donne, Trono Classico: presentazione dei quattro nuovi tronisti

Oggi, Lunedì 16 Settembre 2019, parte la nuova stagione del Trono Classico di Uomini e Donne. Maria De Filippi annuncia immediatamente l’arrivo di quattro nuovi tronisti. Le prime due sono donne. Entra Sara Tozzi, preceduta ovviamente dal suo video di presentazione. A primo impatto sembra essere una ragazzo pulita e alla mano. Subito dopo si inizia a parlare dell’ultima edizione di Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia. Gli ospiti di questo pomeriggio sono Katia e Vittorio. I due si sono lasciati nel corso del falò di confronto e ad oggi non sono in ottimi rapporti. Una volta entrati in studio iniziano immediatamente a discutere.

Vittorio e Katia si accusano a vicenda di non aver mai provato per l’altro dei reali sentimenti di amore. La lite sembra non avere una fine e Maria De Filippi cerca di placare gli animi. In trasmissione c’è anche la tentatrice Vanessa, che ad oggi sta frequentando il ragazzo. La donna lo difende a spada tratta e lo definisce completamente diverso da quello che sta lo facendo passare la sua ex. In ogni caso, gli opinionisti prendono le parti della super bionda. Filippo Bisciglia dice addirittura che Katia ha solo cercato di passare per una persona più forte e dura di quello che in realtà è, definendola appunto molto dolce.

Uomini e Donne: Giulio Raselli tronista

Dopo il lunghissimo confronto tra Katia e Vittorio, arriva il video presentazione di altri due tronisti. Una è Giulia Quattrociocche, mentre il primo uomo di questa edizione di Uomini e Donne è Alessandro Zarino. Quest’ultimo ha alle spalle un passato molto difficile, tant’è che è stato in riformatorio fino ai 12 anni. Successivamente, scopriamo che il quarto tronista è già noto al pubblico ed è proprio l’ex corteggiatore, nonché non scelta di Giulia Cavaglia, ed ex tentatore Giulio Raselli.