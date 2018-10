Uomini e Donne oggi: puntata speciale con le coppie di Temptation Island Vip

Uomini e Donne oggi, una puntata speciale con le coppie di Temptation Island Vip

Oggi a Uomini e Donne ci sarà una puntata speciale dedicata alle coppie di Temptation Island Vip. Non tutti i partecipanti del noto reality delle tentazioni entreranno in studio. Il pubblico di Canale 5 oggi assisterà al confronto tra due volti già conosciuti in studio. Stiamo parlando di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. In puntata sarà presente anche Simona Ventura, seduta tra Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ovviamente i due opinionisti diranno la loro su questa coppia, nata proprio al Trono Over. Sossio e Ursula saranno protagonisti di un duro confronto, in quanto tra loro non è tornato il sereno dopo l’ultimo falò che li ha visti separarsi. La Bennardo ha, infatti, deciso di lasciare il reality delle tentazioni da single, chiudendo la loro relazione. Ma cos’è accaduto dopo il falò di confronto? La coppia del Trono Over racconterà al pubblico di essersi ritrovati dopo il reality, ma qualcosa è andato nuovamente storto.

Ursula rivelerà di aver pensato di tornare insieme a Sossio, ma alcuni messaggio l’hanno portata a rifare un passo indietro. Per l’ex dama del Trono Over si tratta della chiusura definitiva di questa tormentata storia d’amore. In studio entreranno anche Stefano Bettarini e Nicoletta Larini. Stiamo parlando di una delle tre coppie che è riuscita a superare la prova delle tentazioni uscendo più forte di prima dal reality. I due racconteranno come va attualmente la loro storia d’amore, confermando di essere sempre più innamorati. Non sappiamo se, nel corso della puntata di oggi, verranno mostrate anche le altre due coppie, composte da Valeria Marini e Patrick Baldassari, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra.

Uomini e Donne, le coppie di Temptation Island Vip raccontano cos’è accaduto dopo il falò di confronto

Confronti e litigi in studio nel corso della puntata speciale di oggi. Finalmente il pubblico saprà cos’è accaduto alle coppie del noto reality delle tentazioni dopo il tanto atteso falò di confronto. Ad aiutarli a raccontare il loro percorso ci penserà la stessa Simona Ventura, la quale li ha seguiti per tutta questa esperienza nei due villaggi.