Uomini e Donne oggi: scelta a sorpresa in studio, Andrea nel caos

Oggi Uomini e Donne: Teresa e Andrea insieme in studio, arriva la scelta con i petali rossi

Nuova e curiosissima puntata per il Trono Classico di Uomini e Donne. Questo pomeriggio su Canale 5 ne vedremo delle belle. Maria De Filippi inizia subito da due ospiti molto speciali e forse anche un po’ inaspettati. Dopo tante tarantelle, ritornato Teresa e Andrea. Dopo l’ultimissima ospitata in trasmissione le cose sono cambiate notevolmente. Prima fa il suo ingresso Dal Corso. L’ex corteggiatore spiega ancora una volta i motivi del suo no al castello, poi racconta che solo ad oggi ha capito di volere stare insieme alla bella napoletana. Subito dopo arriva lei e conferma le parole di lui. Ora sono ufficialmente una coppia.

Invitati poi a fare un ballo dalla padrona di casa, scendono finalmente i tanti desiderati petali rossi. Tutti applaudo per il lieto fine, mentre Gianni Sperti dichiara di non riuscire più a credere alla sincerità di Andrea dopo quanto accaduto al castello. La tronista Angela Nasti si è addirittura commossa e ha rivelato di essere felice per la Langella perché, nonostante non la conosca, rivela che si vede che ha sofferto molto e si è meritata a pieno un simile finale. A grande sorpresa in studio, anche se resta in disparte al fianco di Raffaella Mennoia, c’è anche Giulia De Lellis.

Uomini e Donne: Andrea esce con Giorgia e discute con le altre

Andrea Zelletta si trova nel caos più totale. Il tronista di Uomini e Donne decide di uscire in esterna solo con Giorgia. La loro uscita va benissimo e si vede che entrambi si piacciono molto. Durante l’uscita tra il troni9sta e la corteggiatrice, Natalia chiede alla redazione di poterlo vedere e lo staff della De Filippi avvisa Zelletta. Il giovane ha l’opportunità di incontrare la Paragoni ma, se decide di vederla, deve interrompere immediatamente l’esterna con Giorgia. Il ragazzo decide allora di non incontrare Natalia. In studio Natalia, Muriel e Klaudia discutono con lui e lo colpevolizzano per il suo atteggiamento.