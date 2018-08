Uomini e Donne oggi, Ginevra furiosa: “Lasciate in pace Claudio” VIDEO

Uomini e Donne, Ginevra Pisani gelosa: “Ragazze di Rimini, lasciate stare Claudio!”

Ginevra Pisani di Uomini e Donne è letteralmente sbottata su Instagram. L’ex corteggiatrice napoletana ha attaccato attraverso alcune storie delle ragazze di Rimini. Ree, a suo dire, di provarci spudoratamente con il fidanzato Claudio D’Angelo, che abita da tempo nella vicina Riccione. Una situazione che a quanto pare è diventata insostenibile, tanto che la ventenne ha messo in guardia tutti per difendere il proprio amore. Amore che, come sottolineato da Ginevra, va avanti ormai da due anni e non di certo da un paio di giorni. Al momento Claudio D’Angelo non ha replicato alle affermazioni della fidanzata: basteranno le parole di Ginevra a sistemare la faccenda?

Il video con l’avvertimento di Ginevra Pisani su Instagram:

Amore a gonfie vele tra Claudio e Ginevra dopo la crisi

La storia d’amore tra Ginevra e Claudio procede a gonfie vele dopo la crisi che li ha colpiti qualche mese fa. Crisi che ha spinto la modella a lasciare casa dell’ex tentatore di Temptation Island per tornare dai genitori a Napoli. D’Angelo, però, non si è arreso e ha fatto di tutto per riconquistare la giovane. Oggi Claudio e Ginevra sono ancora più innamorati di prima e pronti a difendere questo sentimento, come fatto in queste ore dalla Pisani.