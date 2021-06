Giacomo Czerny e Martina Grado oggi sono innamoratissimi e non si vergognano di mostrare a tutti il loro amore. Dopo la scelta a Uomini e Donne tra loro il sentimento è esploso, è diventato ancora più forte e stanno vivendo dei giorni magici. Travolti da un amore folle, così lo chiamano loro sui social. Giacomo è stato intervistato da Nuovo Tv e ha speso delle bellissime parole sulla sua fidanzata Martina. Ha spiegato che sebbene all’inizio non riuscisse a comprenderla, poi è riuscito a capire che è la donna giusta per lui. Tra loro c’è molta chimica, c’è complicità e passione, ma anche tanta leggerezza. Fuori dallo studio di Uomini e Donne tutto procede a meraviglia e hanno avuto conferma del sentimento che li unisce.

A proposito della storia d’amore con Martina, l’ex tronista ha dichiarato che per il momento vivono la relazione giorno per giorno. “Solo il tempo potrà dire cosa faremo”, ha aggiunto quando gli hanno domandato dei progetti futuri con Martina. Per il momento vivranno un amore a distanza e si vedranno ogni volta che possono. Faranno i pendolari, ha detto: viaggeranno tra Sarzana, dove vive lui, e Bergamo, dove vive Martina. Presto quindi per parlare di convivenza o di trasferimenti in altre città, ma un progetto simile potrebbe arrivare prima di quanto si pensi perché lui potrebbe trasferirsi presto a Roma!

Come il pubblico del programma ben ricorderà, nella puntata della scelta Maria De Filippi ha svelato di aver offerto un lavoro a Giacomo Czerny. Lui è un videomaker e ha creato da solo la sua clip di presentazione; il suo lavoro ha colpito la padrona di casa di Uomini e Donne e gli ha chiesto perciò di unirsi alla squadra. Giacomo accetterà il lavoro offerto dalla De Filippi? Stando alle sue parole, pare proprio di sì:

“Maria mi ha offerto un’opportunità incredibile, sono senza parole. Grazie a lei non ho trovato solo l’amore, ma anche il lavoro che sognavo. Devo a lei la mia felicità”

Questa è stata la sua risposta quando nell’intervista si è parlato della sua esperienza a Uomini e Donne, che non è terminata con la scelta. Passerà dallo studio agli uffici di montaggio, un percorso che già altri ex protagonisti hanno fatto. Fabio Ferrara è stato visto a lavoro insieme alla squadra di Maria De Filippi, così come Laura Frenna, ex corteggiatrice anche lei, fa parte oggi della redazione di Uomini e Donne. A loro due potrebbe unirsi presto anche Giacomo Czerny, ormai è certo. Il suo primo impegno sarà a Temptation Island, dato che si mormora sul Web di una sua prossima partenza per la Sardegna?