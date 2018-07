Uomini e Donne oggi, Gemma Galgani: messaggio speciale a Claudio Sona

Oggi Uomini e Donne, Gemma Galgani a Verona con Claudio Sona: il messaggio di ringraziamento

Gemma Galgani è tornata a sorprendere i suoi fan con uno speciale messaggio. La dama del Trono Over di Uomini e Donne ha infatti lasciato un inaspettato commento sotto una delle ultime foto pubblicate da Claudio Sona. L’ex tronista del Trono Gay e la dama del parterre femminile sembrano avere avuto l’occasione di conoscersi un po’ di più al di fuori dello studio della trasmissione di Maria De Filippi. La donna ed ex fiamma di Giorgio Manetti è stata a Verona e lì ha incontrato e passeggiato insieme a Sona. I due sembrano essere stati molto bene insieme e ora la donna originaria di Torino ha voluto scrivere un dolce pensiero al giovanissimo ex di Mario Serpa.

La gita di Gemma a Verona è andata benissimo, soprattutto grazie a Claudio. L’ex tronista pare abbia fatto da Cicerone alla dama del Trono Senior. Sotto l’ultimo post di Sona, la Galgani scrive: “Grazie Claudio per la tua accoglienza ed anche se non avevo le tue scarpe, le mie avevano il marchio della tua ospitalità, della tua genuina disponibilità. Il giro a Verona con te è stato bellissimo. Ho tenuto il passo. Ciao Claudio grazieeeee!” A quanto pare, la donna ha apprezzato moltissimo il modo in cui Sona l’ha accolta nella sua città natale. Anche stavolta, la dama ha attirato l’attenzione su di sé. Già alcuni giorni fa, l’ex del Gabbiano aveva pubblicato un mini video in cui di mostrava insieme al giovane del Trono Gay.

Uomini e Donne, Gemma e Claudio: ironia sui social

Gemma e Claudio avevano ironizzato sul loro incontro attraverso un simpatico video apparso su Instagram. Lui faceva sapere di aver trovato finalmente la sua Giulietta, mentre lei annunciava di aver trovato una gioia. D’altronde, sono mesi ormai che non si fa altro che scherzare sulla fine di tutte le storie della Galgani e delle sue lacrime sempre più presenti.