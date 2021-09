Il mondo di Uomini e Donne oggi è protagonista del gossip con due notizie simili tra loro: ci sono stati due ritorni di fiamma, a distanza di anni! Il primo è quello tra un’ex tronista che aveva abbandonato il trono perché pensava ancora al suo ex fidanzato. Il suo nome è Sara Tozzi e tra i suoi corteggiatori c’era Javier Martinez. Ebbene, pare che i due si stiano frequentando di nuovo! Non c’è stata una scelta all’epoca, quindi non sono mai stati una coppia. Non fino a oggi, almeno. A quanto pare entrambi sono tornati single di recente e questo ha fatto sì che si riaccendesse la fiamma tra loro due.

A lanciare il gossip è stato Amedeo Venza tra le sue storie su Instagram. In effetti Sara Tozzi e Javier Martinez si seguono su Instagram, quindi non si sono persi di vista dopo Uomini e Donne. Nei prossimi giorni i fan del programma li terranno d’occhio, è certo, per cui ne sapremo di più molto presto. La seconda coppia si è formata nel Trono Over. A parlarne è stata la rivista Grand Hotel che ha intervistato l’ex Cavaliere. Ricordate Antonella Bravi e Tony De Leonardis? Si sono conosciuto nello studio di Maria De Filippi, si sono sposati nel 2012 e sembravano due anime gemelle. A distanza di quattro anni dal sì, però, c’è stata la rottura. Non si sono più visti per anni, pur abitando a pochi km di distanza. Poi un giorno i loro cagnolini li hanno fatti ritrovare occhi negli occhi.

Si trovavano in un centro commerciale quando la cagnolina che aveva tenuto Antonella dopo la separazione ha iniziato ad abbaiare per chiamare le sue due figlie, che invece ha tenuto Tony. Le cagnoline si sono ricongiunte e con loro anche Antonella e Tony si sono rivisti dopo anni. “Ho sentito il classico tuffo al cuore nel vedermela lì davanti in carne e ossa, dopo anni in cui ho sognato e temuto quell’incontro”, ha confidato Tony. Dopo quell’incontro hanno ricominciato a vedersi e sentirsi, ma senza tornare a vivere sotto lo stesso tetto. Per il momento non pensano di rinnovare le promesse di matrimonio. Hanno intenzione di ricominciare con calma, senza bruciare le tappe: