Uomini e Donne oggi, Daniele e Gabriella si raccontano: “Non aveva più senso”

Trono Over, Daniele e Gabriella dopo Uomini e Donne stanno ancora insieme

Nelle puntate del Trono Over della settimana che si è appena conclusa abbiamo visto Daniele e Gabriella lasciare insieme Uomini e Donne. La coppia si è formata quasi in sordina e velocemente soprattutto! I due si sono conosciuti appena arrivati nello studio di Maria De Filippi e in loro è nata immediatamente la voglia di stare insieme. Si sono sentiti tutti i giorni, si sono visti ogni volta che ne hanno avuto l’occasione e hanno capito subito di voler fare sul serio. Nessuna altra persona del parterre avrebbe potuto distogliere l’attenzione di uno dall’altro: per questo hanno deciso di lasciare subito il programma. Possiamo considerarlo un colpo di fulmine? Può darsi, intanto a Uomini e Donne Magazine i due hanno raccontato come hanno capito di voler stare insieme.

Uomini e Donne, Daniele e Gabriella si raccontano: “Stare lì non aveva più senso”

Gabriella Viscogliosi e Daniele Vesi sono stati intervistati dalla rivista del programma e hanno raccontato prima di ogni cosa come hanno capito di voler lasciare il Trono Over. Queste le parole di Gabriella: “Stare lì non aveva più senso visto che eravamo interessati a nessun’altra persona e non c’era neanche la volontà di aspettane che ne scendessero altre. […] Quando si iniziano a sentire certe sensazioni niente e nessuno può distoglierti da queste”. Per loro sarebbe stato inutile continuare, quindi. Dello stesso parere è stato Daniele: “Durante una cena, ne abbiamo parlato con naturalezza, la stessa naturalezza che tra noi c’è sempre stata sin dalla prima volta che ci siamo sentiti al telefono o al primo appuntamento. […] Dato che questo desiderio di stare insieme non accennava a scemare, abbiamo scelto di uscire dal programma”.

Daniele e Gabriella dopo Uomini e Donne stanno ancora insieme

Daniele e Gabriella stanno ancora insieme dopo Uomini e Donne ed è cambiato poco fra di loro. L’unica cosa che oggi non fanno più è partecipare alle registrazioni, per il resto è tutto uguale. Lo ha raccontato Gabriella: “Ci siamo sentiti molto al telefono e ci siamo ritagliati sempre uno spazio per vederci, per quello che era ed è nelle nostre possibilità e a seconda dei nostri tempi. Fondamentalmente è cambiato poco: la voglia e il desiderio che avevamo prima di stare insieme e i modi in cui riusciamo a farlo è rimasto uguale”. Daniele ha confermato ogni parola della sua amata. Il Trono Over di Uomini e Donne rimarrà per loro un bellissimo ricordo, ricco di emozioni e scoperte. “Conoscere Daniele però rimane il più bel regalo che mi porterò da questa avventura”, ha detto Gabriella.