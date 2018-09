Uomini e Donne oggi, Lara e Michael si rivedono: il confronto finisce male

Il confronto di Lara e Michael di Temptation Island a Uomini e Donne: cosa è successo tra i due

Come ogni anno, le coppie di Temptation Island sono state ospiti della prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne. Tra i protagonisti non potevano mancare Lara e Michael, che hanno interrotto la loro relazione grazie al programma di Filippo Bisciglia. Dallo scorso luglio i due hanno preso strade differenti: Lara ha lasciato il Nord per trasferirsi a Roma, a casa di Martina Sebastiani. Come riporta il Vicolo delle News, nel corso della registrazione Michael e Lara hanno avuto un confronto piuttosto acceso, non finito nel migliore dei modi. Sebbene il ragazzo abbia chiesto scusa all’ex fidanzata per i suoi atteggiamenti, Michael ha sottolineato che neppure Lara si è comportata bene nei suoi confronti. A detta di Michael, la Zorzetto doveva subito richiedere il falò anziché darsi da fare con giochetti e sotterfugi.

Michael De Giorgio – nel corso della registrazione della prima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne – ci ha inoltre tenuto a ribadire che prima di partecipare a Temptation Island non ha tradito Lara. O meglio, non è mai stato a letto con nessun’altra. “Solo semplici baci”, ha assicurato il tatuatore, che però non ha trovato il favore del pubblico in studio. Contraria pure Lara, che ha poi menzionato la famiglia dell’ex ragazzo. La situazione, dunque, è ben presto degenerata e solo l’intervento di Maria De Filippi ha posto fine al tutto. Al termine del dibattito, Lara e Michael non si sono neppure salutati!

Uomini e Donne oggi: Lara Zorzetto non è la nuova tronista

Nel corso della registrazione Lara è intervenuta solo come ospite: la redazione non ha scelto la giovane come nuova tronista, al contrario di quanto sussurrato nei giorni scorsi. La scelta è ricaduta su Teresa Langella, Mara Fasano, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. Ma non è escluso che Lara diventi tronista tra qualche mese, magari quando avrà archiviato del tutto la storia con Michael.