Uomini e Donne Oggi, Clarissa Marchese: il messaggio per Federico è struggente, la reazione di Gregucci

A Uomini e Donne si sono conosciuti e uniti, al di fuori del programma hanno consolidato il loro amore e sono volati in America, a breve convoleranno a nozze (si vocifera in primavera del 2019): Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono più innamorati che mai come testimoniato, caso mai ci fossero ancora dei dubbi, dalle parole che l’ex tronista ha speso sul suo futuro sposo nelle scorse ore. La Miss Italia del 2014 infatti, in occasione del compleanno del suo compagno (2 agosto), si è lasciata andare a un messaggio struggente, condito da parole piene d’amore e da una promessa impegnativa…

“Ad ogni compleanno ripenso all’anno appena trascorso, a come ho passato il tempo, a cosa ho realizzato, quali sono i momenti che ricorderò per sempre…”, esordisce la Marchese. “Amore mio, Federico Gregucci – prosegue nella dedica – spero tu possa fare lo stesso, perché quest’anno abbiamo vissuto dei momenti indimenticabili”. L’ex tronista a questo punto si lancia in una promessa tanto ardita quanto affettuosa: “E l’unico vero, grande regalo che posso farti è la promessa di renderti felice ogni giorno della nostra vita!”. “Ti amo. Buon compleanno amore mio ❤️”, è la chiosa finale dello struggente messaggio. Gregucci non ha tardato a reagire ai dolci pensieri della fidanzata, piazzando un ragguardevole “Ti amo❤️❤️❤️”. Viva l’amore e viva l’altare, visto che tra qualche mese i due dovrebbero convolare a nozze tornando temporaneamente da Miami, città americana in cui si sono stabiliti nel 2018.

Uomini e Donne Oggi, Federico e Clarissa: il matrimonio s’ha da fare in Italia

Clarissa e Federico si sono promessi amore eterno e sono pronti a fare il grande passo: unirsi in matrimonio. La data da segnarsi sul calendario è la primavera 2019. E il luogo? La cerimonia sarà in Italia e non in America ha fatto sapere l’ex tronista di Uomini e Donne. Al momento non sono stati svelati altri dettagli, ma i preparativi dovrebbero iniziare a fremere dopo l’estate. Allora sì che si potrà avere qualche certezza in più. Intanto una cosa è sicura: la coppia è più in love che mai, prontissima a salire all’altare e alla promessa d’amore eterno. D’altra parte la Marchese si è già sbilanciata: “La promessa di renderti felice ogni giorno della nostra vita!”