Uomini e Donne Oggi, Beatrice e Marco, un anno di Bianca. La Valli: “Arrivata all’improvviso, ma…”. Fantini: “Prima che nascesse non avevo la minima idea…”

Buon compleanno Bianca. O per dirla all’inglese, come preferisce Marco Fantini, “Happy Birthday”. Ieri 29 giugno la figlia di Beatrice Valli e dell’ex tronista di Uomini e Donne ha tagliato il traguardo del primo anno di vita. Un’occasione anche per i due genitori di rivelare qualcosa di inedito sui primi dodici mesi trascorsi con la piccola. Infatti dai rispettivi profili social entrambi hanno espresso dei pensieri sulla bimba, ripensando a come la loro vita sia cambiata da quando c’è stato il lieto arrivo in famiglia. In particolare, nella coppia, è stato Fantini a essere stato assolutamente scombussolato (in positivo naturalmente), visto che per lui si è trattata della prima paternità, a differenza della compagna che già aveva un figlio (Alessandro, avuto da una precedente relazione).

“Happy Birthday my Love – scrive Marco Fantini su Instagram – Che dire…prima che tu nascessi non avevo la minima idea di cosa tu fossi per me. I tuoi sorrisi, le tue carezze, il mal di schiena nell’intento di farti addormentare , i pianti e le ore di sonno perse me lo hanno fatto capire Sei la donna della mia vita. Il tuo papà innamorato”. A stretto giro gli ha fatto eco la compagna Beatrice che nel suo messaggio rivela anche quanto la piccola sia stata un arrivo inaspettato, ma comunque gradito e prezioso tanto che ha fortificato ancor più l’unione della sua vita di coppia: “Auguri a te amore mio , che oggi hai compiuto 1 anno e ci riempi la vita ogni giorno di più. Sei arrivata così all’improvviso ma sei stata la nostra unione più bella. Ma … sopratutto auguri a noi che un anno fa abbiamo messo al mondo la donnina più bella di tutto l’universo”.

Uomini e Donne Oggi, Marco Fantini e Beatrice Valli: nel futuro il matrimonio e almeno un altro figlio

Negli scorsi giorni Beatrice si è confessata assieme al compagno al Magazine Uomini e Donne. I due, dopo aver ripercorso le tappe della loro storia, hanno confidato di aver le idee piuttosto chiare sul loro futuro di coppia. La Valli tra dieci anni si vede “sposata e con un altro figlio”. La versione di Marco è vicina a quella della fidanzata: “Forse sposato e con altri due bimbi: un maschio e una femmina”. Auguri e in bocca al lupo.