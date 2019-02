Uomini e Donne oggi, Barbara De Santis contro tutti: una frase non piace

Uomini e Donne oggi: Barbara De Santis fa un’affermazione che non piace

Barbara De Santis del Trono Over di Uomini e Donne continua a scontrarsi un po’ con tutti in studio. La dama quest’anno è tornata ufficialmente a far parte del parterre femminile, rivelando di aver lavorato su se stessa. Nonostante ciò, per molti la maestra non è poi così tanto cambiata. Sono tanti i telespettatori che la sostengono a gran voce, ma c’è anche una parte del pubblico che non apprezza il suo modo di fare. Questa volta Barbara accusa Roberto di essere una persona troppa tranquilla e che potrebbe, invece, intervenire per prendere le sue difese. Non solo, la De Santis vorrebbe vedere il cavaliere organizzare delle uscite particolari con lei, ad esempio al cinema. Roberto appare molto interessato a Barbara, per cui arrivano diversi attacchi. Ed ecco che la dama fa un’affermazione, rivolgendosi al cavaliere, che non piace per nulla al pubblico. Roberto fa notare che la De Santis è una persona che tende a fare tutto con precisione e in modo schematico. La dama, a questo punto, conferma affermando: “Io sono del nord“.

A intervenire in studio ci pensa Rocco Fredella, da sempre contro Barbara. L’uomo chiede: “Perché noi del sud che facciamo?” La sua domanda viene sostenuta da diversi telespettatori, che non hanno per nulla apprezzato il paragone. La De Santis, però, ci tiene a precisare: “Noi del Nord siamo più schematici”. Con molta tranquillità, Barbara rivela di aver fatto questa dichiarazione solo per far capire che al Nord si tende a essere più “schematici”. Nonostante la sua spiegazione, i telespettatori continuano a mostrarsi contrari sui social e c’è anche chi ironizza su: “Quindi essere del Nord vuol dire essere ossessivi compulsivi e farsi venire una crisi esistenziale se un programma subisce una lieve modifica?”

Oggi Uomini e Donne: Roberto e Barbara discussioni, l’intervento di Armando non piace neanche

Nella discussione tra Roberto e Barbara interviene anche Armando, il quale va a finire nel mirino del pubblico. L’affermazione fatta dalla De Santis viene messa da parte, quando il cavaliere dichiara: “Sembri una befana come sei vestita”. Queste parole, a detta dei telespettatori, sarebbero troppo cattive. A prendere le difese di Barbara ci pensa Noel, che fa notare come Armando sia sempre pronto a offendere le donne.