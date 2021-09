Uomini e Donne oggi, arriva Andrea Nicole: il gesto che conquista

Il pubblico di Canale 5 accoglie con felicità Andrea Nicole a Uomini e Donne. La tronista che non vuole definirsi trans, ma semplicemente ‘donna’, ha già conquistato tutti! Nel corso della puntata di oggi, Maria De Filippi ha rischiato e ha colpito nel segno! La conduttrice è riuscita a rispettare il volere dei telespettatori, che già amano e sostengono la nuova tronista. Quest’ultima è approdata in studio e ha raccontato la sua storia, mostrandosi anche un po’ tesa per via dell’emozione.

Il suo modo di fare ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori, che sui social si dicono già innamorati. Sono davvero tantissimi coloro che stanno esprimendo sul web un’opinione positiva su Andrea Nicole. C’è chi fa notare un dettaglio spesso sottovalutato: sa utilizzare i verbi nel modo giusto. Ogni cosa della tronista, che ha affrontato la transizione da uomo a donna, sembra aver colpito il pubblico di Canale 5. “Una delle troniste più belle di sempre”, scrive qualcuno su Twitter.

E i complimenti arrivano anche per la padrona di casa. Maria De Filippi ha presentato la giovane milanese di 29 anni, mandando in onda un filmato di Tu Sì Que Vales. Una donna che ha affrontato la stessa situazione della tronista ha raccontato la sua storia, commuovendo tutti. Dopo di che, la conduttrice ha dimostrato di essere un passo avanti affrontando il discorso in modo delicato e sincero.

Ha ricordato il momento in cui ha incontrato per la prima volta Andrea Nicole. Chi in quel momento ha visto la tronista non ha pensato minimamente al fatto che prima potesse essere un uomo. Maria, invece, conosceva già la sua storia e quando è arrivata in ufficio ha iniziato a guardare le sue mani, le sue gambe per cercare di notare “qualcosa che non era giusto, normale”.

Oggi in studio ha precisato che questo accade perché “cresciamo con un concetto di normalità”. Ha poi proseguito il suo delicato discorso rivelando che, nel momento in cui ha conosciuto Andrea Nicole, non ha avuto nessun dubbio. Solitamente per scegliere un tronista si pone molte domande: “Non sai mai chi mettere sul trono”.

Invece, con lei è stato diverso. “Queen Mary non sbaglia mai” e ancora “Che belle le parole di Maria per Andrea Nicole, sempre un passo avanti a tutti”. Il pubblico, dunque, ha reagito benissimo all’arrivo di Andrea Nicole. Anche se questo oggi dovrebbe essere scontato, purtroppo ancora non lo è.