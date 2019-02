Uomini e Donne oggi, Armando e Noel dopo lo scontro: nuove verità

Oggi Uomini e Donne, ancora scontro tra Armando e Noel: due verità che non combaciano, grande delusione

Armando e Noel del Trono Over si sono resi protagonisti di queste ultimissime settimane. La loro conoscenza a Uomini e Donne non è andata a finire assolutamente bene. Incomprensioni, bugie e cose dette a metà hanno fatto sì che la redazione del programma decidesse di non chiamarli più in studio. I diretti interessati hanno però deciso di chiedere di rientrare a far parte dei due parterre per poter dimostrare che sono sempre stati sinceri. Alla fine, invitati al centro dello studio da Maria De Filippi, entrambi hanno dato una loro versione dei fatti. Il cavaliere ha dato tutte le colpe a lei, mentre la dama ha avuto moltissime lamentele nei confronti di lui. Oggi, vengono a galla nuove verità e tutto grazie ad un’intervista che i diretti interessati hanno rilasciato al magazine dedicato alla trasmissione.

Armando ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti, sia nei confronti di Noel che in quelli di Viviana. Con quest’ultima aveva avviato una conoscenza subito dopo la lite con la bella Formica, ma le cose non sembrano essere andate bene. “Purtroppo il mio cuore in questo momento è fermo, è ferito e ha paura. Noel è una persona alla quale ho voluto molto bene. [….] Però mi ha ferito quando, dopo che le ho comunicato che non facevo più parte del programma, lei è sparita non si è fatta più sentire.” Riguardo a Viviana, il cavaliere del parterre maschile ha avuto bellissime parole. “L’unica cosa che posso dire è che in momenti di lite con Viviana riesci a parlare ma con Noel no e reprimere il pensiero altrui è una cosa bruttissima.” Ad oggi, il protagonista del Trono Over pare sia in cerca di un’altra donna, una persona che sia anche in grado di mettere da parte l’orgoglio per amore.

Uomini e Donne, parla Noel: le nuove accuse ad Armando del Trono Over

Dopo Armando, anche Noel ha rilasciato le sue personalissime dichiarazioni su quanto accaduto nello studio di Uomini e Donne tra lei e il cavaliere. La donna non ha assolutamente apprezzato l’atteggiamento di Incarnato, tanto da averlo reputato falso. “Le cose che mi hanno infastidito sono molte, ma in primis la sua falsità e la sua premeditazione che hanno confuso me e chi ha seguito le nostre vicende. [….] Lui ha strumentalizzato i miei sentimenti e ogni mio singolo gesto al fine di distorcerlo a suo piacimento per utilizzarlo senza un minimo di ritegno quando gli ha fatto comodo.” La dama del parterre femminile ha anche parlato di una cerca manca di rispetto da parte di lui nei confronti di sua figlia. Ad oggi, perciò, è chiaro che tra i due non potrà assolutamente tornare il sereno.