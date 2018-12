Uomini e Donne oggi: Teresa al settimo cielo, sorprese in studio

Oggi Uomini e Donne: Luigi deluso da Elisabetta e Irene, Teresa felicissima

La settimana di Uomini e Donne si conclude con il trono di Luigi e Teresa. Il tronista siciliano è rimasto deluso nel non vedere Irene e Elisabetta in studio. Nonostante ciò, il giovane ha portato in esterna la bella Sonia. L’uscita non è andata affatto bene. Mastroianni è apparso un po’ assente e anche indifferente nei confronti della sua corteggiatrice. Chiusa la parentesi dedicata al percorso dell’ex fidanzato di Sara Affi Fella, si passa a Teresa. Finalmente, ci sono ottime notizie per la dolce napoletana. Dopo la scorsa registrazione, le carte in tavola sono cambiate notevolmente.

Teresa Langella era rimasta solo con Pierpaolo Petrelli. Dopo la crisi avuta in studio la scorsa settimana, i corteggiatori erano stati tutti eliminati. Oggi ci sono ottime notizie. Andrea, Antonio e Luca sono tornati in trasmissione. A fine puntata, Dal Corso e Moriconi hanno chiesto alla redazione di parlare con la giovane donna. Il primo ha ribadito di essere realmente interessato a lei e di voler continuare a conoscerla perché lo fa stare bene e senza pensieri. L’altro ha dichiarato di voler trovare il punto di incontro di cui lei si è tanto lamentata. Per quanto riguarda Daffrè, è stata l’ex tentatrice a telefonargli per complimentarsi della sua coerenza nel non venire in puntata dopo quanto accaduto.

Uomini e Donne: Teresa Langella riaccoglie in studio tutti i suoi corteggiatori

Oggi tornano in studio tutti i corteggiatori. Luca e Andrea si attaccano a vicenda, mentre Antonio decide di lasciare Teresa a bocca aperta. Il giovane l’ha invita a ballare, cosa che non aveva mai fatto prima a causa della sua timidezza. Inutile dire che la tronista resta sorpresa da tale gesto. Anche Maria De Filippi si meraviglia del corteggiatore di Uomini e Donne, invitando la Langella a fare caso a determinati dettagli.