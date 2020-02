Uomini e Donne oggi: una sfilata romantica per San Valentino

Uomini e Donne oggi, una sfilata super romantica per San Valentino

Come segnala il profilo ufficiale di Uomini e Donne su Instagram, oggi andrà in onda una puntata del Trono Over. In molti si aspettavano di assistere finalmente al ritorno di Giovanna Abate, che attualmente siede sul trono. Infatti, sono diversi i commenti negativi da parte del pubblico di Canale 5, che avrebbe voluto vedere una nuova puntata del Trono Classico. Il programma ha, però, scelto di far sfilare sulla passerella le dame. Come è possibile vedere nel filmato, le donne del parterre femminile si stanno preparando a una sfilata molto romantica. In occasione della giornata di San Valentino, i telespettatori verranno intrattenuti da una sfida tutta al femminile! C’è chi ha scelto un abito lungo da indossare e chi, invece, ha optato per accessori importanti come una bella collana di perle. A parlare nel filmato sono le varie dame che prenderanno parte alla sfilata. Impossibile non riconoscere la voce di Gemma Galgani, che non perde neppure una sfida al Trono Over. Oltre lei, anche altre donne sono pronte a sorprenderci con outfit eleganti.

“Amore, amore e ancora amore anche nel backstage, prima della puntata di oggi! Ci attendono dei momenti romantici e degli outfit che ci faranno sognare”, si legge sotto il filmato condiviso dal profilo ufficiale della trasmissione. Una puntata che vede, appunto, protagonista l’amore. Tra le voci presenti nel filmato vi è anche quella di Roberta Di Padua, la quale ammette di non aver mai fatto grandi follie per un uomo. Gemma, intanto, anticipa che cercherà di conquistare il cuore di uno dei cavalieri. A sfilare ci sarà anche Valentina Autiero, che oggi fa l’onomastico. La dama svela al pubblico che, questa volta, sarà davvero originale.

Oggi a Uomini e Donne il Trono Over: le dame si preparando a sorprendere tutti

Le dame del Trono Over oggi a Uomini e Donne ci stupiranno? Una sfilata super romantica, che vedrà in scena alcune dame del programma. In particolare, vedremo Aurora, la quale anticipa che riuscirà a stupire tutti i telespettatori. Oltre ad augurare un dolce San Valentino a tutti, la dama confessa di essere sempre pronta a fare follie per amore. Tra le voci del filmato riconosciamo anche quella di Anna Tedesco, la quale ammette di aver fatto tante pazzie per gli uomini che hanno fatto parte della sua vita.