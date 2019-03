Uomini e Donne oggi: ospiti speciali, risate e dichiarazione d’amore

Oggi Uomini e Donne: Sossio e Ursula in studio, nuovo confronto tra Pamela e Stefano

Oggi il Trono Over ci riserverà moltissime sorprese. Si parte da due ospiti speciali. Maria De Filippi fa entrare in studio una coppia nata nello studio di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Sossio ed Ursula. Dopo tanti alti e bassi, lui è riuscito a convincere la dama a tornare insieme. Ora Aruta e la Bennardo sono felici insieme e lui è andato a vivere a casa di lei. La coppia convive e con loro ci sono anche i figli dell’ex dama del parterre femminile. Entrambi raccontano che le cose vanno alla grande e che l’ex cavaliere si sta dando da fare anche nei lavori di casa quando non è impegnato con gli allenamenti.

Sossio balla poi con la signora Antonio e insieme mettono in scena un vero e proprio spettacolo. Tante risate per il pubblico presente in studio. Al centro arrivano poi due signori che non sembrano propensi a portare avanti la loro frequentazione a causa di svariate incomprensioni. Nuove dande e nuove risate. La signora Antonia diviene la mascotte del programma in brevissimo tempo e invita tutti a ballare. Nonostante l’età, la donna ha mostrato di essere molto forte, attiva e allegra. La padrona di casa invita a sedere al centro anche Stefano e Pamela e quello che rivela il cavaliere spiazza tutti i presenti.

Uomini e Donne: Stefano e la dichiarazione d’amore a Pamela

Stefano e Pamela sembrano non riuscire a trovare un punti d’incontro. I due continuano a dirsene di tutti i colori. Oggi, il cavaliere di Uomini e Donne svela alla dama di voler andare via dal programma da innamorato, proprio come è accaduto a Sossio e Biagio. Lei lo ascolta in silenzio. I due ci riserveranno forse qualche sorpresa finale?! Staremo a vedere!