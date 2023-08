Uomini e Donne: nota ex dama senza freni su Maria, Tina e Manetti

Lo storico ex volto del Trono Over si svela e parla del meccanismo che c’è dietro il programma di successo di De Filippi

A parlare in queste ore è Elsa Profili, storica ex dama di Uomini e Donne. Si tratta di uno degli ex volti del Trono Over che hanno attirato di più l’attenzione durante le edizioni passate. Ormai è da tempo che il pubblico di Canale 5 non vede Elga sul piccolo schermo, che fine ha fatto? A dare aggiornamenti ci pensa la stessa Profili, in una nuova intervista per Tag24. Qui parla del sistema organizzativo del programma, di Maria De Filippi e anche di quanto accaduto tra Tina Cipollari e Giorgio Manetti.

L’ex dama non si nasconde dietro a un dito, anzi dimostra di essere ancora la donna schietta che si è fatta conoscere nel parterre. Dopo la partecipazione al dating show, Elga è tornata alla sua vita di tutti i giorni, lasciando il mondo della televisione. Di quel periodo ha un bellissimo ricordo. Si sentiva a suo agio nello studio, in quanto è un’appassionata di comunicazione. E ricorda così i primi tempi trascorsi nel parterre delle dame del Trono Over:

“Dalla trasmissione sono passate centinaia di persone molti dei quali non sono mai stati inquadrati perché probabilmente avevano timore di parlare ma per me non era così. All’inizio è stato molto difficile perché mi attaccavano tutti, dagli opinionisti agli altri partecipanti. Per fortuna Maria De Filippi riusciva a smorzare i toni altrimenti non sarei riuscita neanche ad andare avanti”

Nonostante questo Elga Profili ricorda Uomini e Donne come “un’esperienza straordinaria”. L’ex dama fa presente che dietro il programma di Maria c’è “una macchina organizzativa che funziona alla perfezione”. Sottolinea, a questo punto, che la redazione è formata da persone molto competenti che seguono i partecipanti in modo costante.

Era affascinata da tutto il meccanismo e precisa di aver scelto sempre in autonomia come comportarsi in quello studio. Infatti, ci tiene a dichiarare di non aver mai subito delle imposizioni da parte della redazione. Ma cosa pensa dell’ultimo scontro a distanza tra Tina Cipollari e Giorgio Manetti?

Tra la nota opinionista e l’ex Gabbiano c’è sempre stato un rapporto sereno, tanto che molti hanno più volte ipotizzato potesse nascere qualcosa di più di un’amicizia. Eppure Giorgio ha duramente attaccato Tina nei giorni scorsi. Il gesto non è sfuggito agli occhi attenti della Cipollari, che ha prontamente replicato. Cosa pena al riguardo Elga?

C’è da dire che l’ex dama si è spesso scontrata con Tina in quello studio. Nonostante questo, non prova rancore, anzi è convinta che il suo atteggiamento derivi proprio dal suo tipo di lavoro. Sebbene sia “irruente e a volte sopra le righe”, il comportamento dell’opinionista è proprio quello di dare le proprie opinioni, fa notare. Dopo di che, senza freni, dice la sua su quanto accaduto:

“Maria De Filippi è una persona molto intelligente e se Tina è lì da molti anni è perché svolge bene il suo ruolo. Se questo non andasse bene per la trasmissione, sicuramente Maria non l’avrebbe tenuta nel programma. Riguardo al fatto che Manetti dica che la Cipollari sia trash, anche lui ha fatto dello show in trasmissione quindi la sua critica mi sembra inconsistente oppure potrebbe essere un modo per mettersi in evidenza”

Una critica pungente quella di Elga, ma che non fa una piega. Detto ciò, la Profili dice la sua anche sulle recenti rotture delle coppie che si sono formate nell’ultimo anno nella trasmissione.

“Io penso che il programma dia l’opportunità di creare delle coppie ma il fatto che poi si riesca a mantenere un rapporto duratura dipende poi, dai singoli soggetti. Anche alle coppie che si formano lontane dalle telecamere accade spesso di separarsi, anche quando si parla di matrimoni, dunque, io non credo che questo si possa attribuire alla trasmissione”

Uomini e Donne, che fine ha fatto Elga Profili?

Da anni l’ex storica dama del Trono Over è lontana dal mondo dello spettacolo. L’ultima sua apparizione nello studio di Canale 5 risale all’anno 2015. Da allora, i telespettatori non hanno più avuto modo di vederla in televisione. Elga Profili oggi sta studiando per prendere la terza laurea in Scienze dei servizi giuridici.

Da ragazza aveva ottenuto la laurea magistrale in Giurisprudenza e nel 2020 si è laureata per la seconda volta in Scienze della Comunicazione. Ora sta studiando per dare l’ultimo esame prima della Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici. Nel frattempo, continua a dedicarsi alla pittura.

Dopo la sua partecipazione a UeD, Elga sente ancora alcune ex dame del Trono Over, in particolare con commenti e messaggi sui social network. La Profili racconta di ricevere spesso degli inviti a feste a cui partecipano altri ex partecipanti, ma non ha mai accettato. “Non sono una persona che fa molta vita mondana”, precisa l’ex dama.