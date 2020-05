Uomini e Donne Nilufar, incidente in bici: brutto spavento, come sta

Nilufar Addati di Uomini e Donne ha avuto un piccolo incidente in bicicletta, cosa è successo e come sta adesso

Piccolo incidente in bicicletta per Nilufar Addati. L’ex tronista di Uomini e Donne si è appassionata a questo sport e da qualche giorno macina in sella tanti chilometri nella zona di Roma. Ieri però l’escursione non è andata molto bene, ma diciamo che sarebbe potuta andare anche peggio. Aggiornando i fan, infatti, Nilufar ha detto di essere caduta in bicicletta e per questo non ha proseguito la corsa. Dalle sue parole è sembrato subito di capire che la caduta non fosse stata solo uno spavento, sentendo subito che qualcosa non andava come doveva ha preferito chiamare aiuto e tornare a casa in macchina. Tra le stories su Instagram Nilufar ha mostrato le ferite riportate cadendo dalla bicicletta: sul gomito, sulla mano e delle escoriazioni anche sulla spalla.

Ma a preoccuparla più di tutto era il gomito, così ha preferito chiamare un servizio a domicilio per fare una radiografia, senza aspettare i tempi di centri privati o dell’ospedale. Ha preferito insomma pagare un po’ di più e togliersi subito i dubbi su cosa fosse successo, visto che non riusciva a muovere il gomito e pensava di aver riportato microfratture. Insomma, lo spavento non è mancato come ha confermato anche prima di andare a dormire. Dopo la radiografia comunque ha raccontato: “Non muovo il gomito. E il polso… insomma. […] Ho mandato la foto dell’RX a mia zia che è radiologa. Non ho fratture, c’è solamente una lesione ai tessuti molli. Quindi ora mi compro un tutore in modo tale che sto ferma con il gomito. E si risistemerà tutto il prima possibile”.

Nonostante non ci sia niente di rotto né microfratture come pensava, Nilufar non riesce comunque a muovere il gomito e di conseguenza ha un braccio fuori uso. Deve farsi aiutare per lavare i capelli o anche solo per pettinarli. Adesso dovrà mettere un tutore, che ha già acquistato e le arriverà a casa, ma non si è pronunciata sui tempi di recupero. Speriamo per lei che non siano molto lunghi!