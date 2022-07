Uomini e Donne, Nicole Mazzocato: “Incinta poco dopo il primo incontro”

Quello che non succede in una vita succede in un attimo. Lo sa bene Nicole Mazzocato, modella, attrice e influencer conosciuta ai più come corteggiatrice a Uomini e Donne. Dopo la lunga storia d’amore con Fabio Colloricchio, finita tra ripicche, frecciatine e querele, la giovane aspetta un figlio da Armando Anastasio, calciatore del Monza. I due non stanno insieme da neppure un anno: sono usciti ufficialmente allo scoperto ad agosto 2021.

Proprio in occasione del primo anniversario insieme è previsto il parto di Nicole Mazzocato. L’ex protagonista della corte di Maria De Filippi è in attesa di un bambino, il cui nome è ancora top secret (ma dovrebbe iniziare con la lettera P). In un ask su Instagram la 31enne ha però fatto sapere che il bebè non avrà il doppio cognome. Nicole è contenta di questa svolta epocale in Italia ma visto che sia lei sia Armando hanno due nomi molto lunghi ha preferito insieme al suo compagno optare solo per quello paterno.

La confessione di Nicole Mazzocato

“Quindi sei rimasta incinta dopo pochissimo tempo che lo conoscevi”, ha fatto notare un follower su Instagram. Decisa la risposta di Nicole Mazzocato:

“In realtà sì, ma volutamente. Lo volevamo, lo abbiamo cercato. Non pensavamo di essere così fortunati. Avevamo dei progetti per quest’estate, dei viaggi lunghi e in diverse località. Eravamo molto sereni e non avevamo alcuna fretta. Lo desideravamo ed eravamo pronti ad aspettarlo per tutto il tempo necessario. Non è mai stato un capriccio, è stata una decisione presa con testa e cuore”

Nicole Mazzocato ha ammesso che il suo primogenito non sarà molto social. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso insieme al compagno Armando Anastasio che condividerà poche immagini del bambino. Un modo per preservare l’intimità del piccolo e della sua famiglia. La modella ha inoltre confidato che allatterà il bebè se avrà la possibilità di farlo.

Al momento non è chiaro se Nicole Mazzocato di Uomini e Donne e Armando Anastasio convoleranno a nozze dopo la nascita del primo erede.

Anche Fabio Colloricchio presto papà

Piccola curiosità: pure Fabio Colloricchio, ex fidanzato storico di Nicole Mazzocato, diventerà padre nell’estate 2022. L’ex tronista di Uomini e Donne aspetta una bambina dalla compagna Violeta Mangrinan, influencer e tronista di Muyeres y hombres.

La coppia ha già svelato il nome della nascitura: si chiamerà Gala. Fabio ha conosciuto Violeta a Supervivientes, l’Isola dei Famosi spagnola, dopo la fine del lungo rapporto con Nicole. Per amore Colloricchio, che ha origini argentine, ha lasciato l’Italia e si è trasferito a Madrid, in Spagna.