Uomini e Donne news: Trono Classico o Over? Ecco chi vince gli ascolti

News Uomini e Donne, ascolti tv: ecco chi vince tra il Trono Classico e il Trono Over

I fan di Uomini e Donne hanno iniziato ad approvare il Trono Over da ormai diversi anni. Le dame e i cavalieri dei due parterre hanno conquistato il cuore di milioni di italiani. Nel corso delle prime stagioni il pubblico non aveva dato molta fiducia al nuovo format del programma, eppure le cose sono notevolmente cambiate. Ad oggi, il Trono Senior di Maria De Filippi riesce a raggiungere numeri decisamente migliori di quelli che riesce a registrare il Trono Classico. A quanti pare, i più giovani non arrivano più ad interessare e incuriosire i telespettatori come accadeva invece fino ad alcuni anni fa. A confermare il tutto arrivano, ovviamente, i tanto temuti dati di ascolti. Lo share parla sempre chiaro e tondo e anche questa settimana sembra essere ovvia la preferenza del pubblico di Canale 5.

La settimana è partita come sempre con i ‘più anziani’. Da Lunedì a Mercoledì è infatti andata in onda la registrazione del Trono Over. Vincitrice assoluta la puntata trasmessa il 15 Ottobre 2018. La tormentata frequentazione tra Gemma Galgani e Rocco Fredella ha raggiunto picchi di ascolto del 24,15%, con quasi tre milioni di telespettatori sintonizzati su Canale 5. Grande successo anche il 16 Ottobre, dove abbiamo visto andare in onda l’inaspettata sfuriata di Valentina Autiero. Nonostante a vincere sia sempre il Trono Senior, anche i giovani stanno portando a casa un buonissimo risultato.

Uomini e Donne, Trono Classico: ottimi risultati nei dati di ascolti tv

Passando invece al Trono Classico, possiamo confermare che quest’anno si stanno raggiungendo degli ottimi risultati. Nonostante i telespettatori continuino a preferire l’over, anche i ragazzi sembrano piacere davvero molto. Giovedì si è arrivato al 21,57% di share con 2 milioni e mezzo di telespettatori. Venerdì è invece stato registrato il 21,25%. Questi ultimi due dati sono al di sopra della media degli ascolti tv del trono originale degli ultimi anni.