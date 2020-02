Uomini e Donne news: “Tina, sembri una maniaca”, Maria in imbarazzo per la tuta

News Uomini e Donne: la sfilata di Jean Pierre notata da Tina Cipollari

Che Uomini e Donne sarebbe senza Tina Cipollari! Non per niente è stata proprio Maria De Filippi a far capire che senza l’opinionista le puntate non vengono registrate e che alcuni problemi personali di Tina hanno causato involontariamente un po’ di problemi alla gestione delle registrazioni. E possiamo ben capirlo, visto che l’opinionista è ormai un must di UeD: talvolta esagerata, è vero, ma pare difficile immaginare una puntata della trasmissione senza le sue battute, le sue osservazioni e le sue liti con Gemma Galgani e non solo. Per non parlare delle sue osservazioni. Come quella di oggi che riguardava la tuta di Jean Pierre. Veniamo al dunque.

Uomini e Donne news, Maria De Filippi bacchetta ironicamente Tina

L’ex Cavaliere di Gemma indossava una tuta che lasciava intravedere qualche sporgenza e Tina ovviamente non ha potuto fare a meno di notarlo consigliandogli di “sistemarsi la tuta”. Chiaramente nessuno se ne sarebbe accorto se la Cipollari non lo avesse detto, tant’è che Maria De Filippi ha un certo punto l’ha bacchettata in modo bonario tra una risata e l’altra: “Tina, sembri una maniaca se…ale!”, queste le parole della conduttrice che ha anche spiegato che “deve poter mandare in onda” le parti della puntata e che non può farlo se ogni commento travalica i limiti del consentito. Non per niente nelle ultime messe in onda alla Cipollari hanno più volte spento il microfono e lei non ha potuto neanche far leggere i commenti sulla paletta delle votazioni. Tante risate in studio, tantissime a casa, e non poca curiosità, diciamocelo: cosa dirà e cosa scriverà Tina quando non le è permesso di dire proprio tutto?

Fenomeno Trono Over, ascolti strepitosi e puntate divertentissime

Resteremo col dubbio. Zero dubbi invece per il successo del Trono Over che continua a macinare ascolti superando spesso i 3 milioni che sono una manna dal cielo nel pomeriggio di Mediaset. Merito dei contenuti proposti e di protagonisti che hanno qualcosa da dire e che ne combinano di ogni. Alla prossima puntata!