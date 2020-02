Uomini e Donne, disastro Simone: Maria rivela confessioni intime, Diana in lacrime

Simone Virdis, a Uomini e Donne bufera per parole su Diana Caruso

Quella di oggi è stata una puntata ricchissima perché a Uomini e Donne si sono delineati meglio i rapporti tra Simone Virdis, Diana Caruso e Luca Palazzolo. Continuiamo a dire che lei in realtà è molto interessata a Luca e che lo è anche lui; è vero che finora le anticipazioni non hanno svelato alcunché su entrambi ma il fatto che nel bel mezzo di una discussione con Simone lei parli con Luca desta parecchi sospetti, e la prima a sorprendersi è stata proprio Maria De Filippi nel bel mezzo della lite di oggi. Ma veniamo subito al dunque perché ne abbiamo di cose da raccontarvi e da commentare insieme.

Uomini e Donne, Diana e Luca Palazzolo: Maria De Filippi vuole vederci chiaro

Tutto è iniziato quando Maria ha chiesto a Diana perché stesse piangendo, e lei, che in quel momento non c’entrava niente con ciò di cui si stava parlando, ha confessato di non aver reagito bene alle parole di Luca: alla Dama non è andato bene il fatto che lui non volesse far sapere troppo dei propri sentimenti. “Siamo – queste le parole di Diana – una trasmissione in cui ci esponiamo davanti a tutti. Se tu ti vergognavi non me le dicevi queste cose!”. Luca ha spiegato che si vergognava solo del comportamento tenuto la scorsa volta, scurrile a suo avviso, e non dei sentimenti manifestati a lei durante la conoscenza. I due sono andati avanti a parlare per molto tempo, quasi come se ci fosse del non detto da parte di entrambi, tant’è che Maria a un certo punto ha fatto una domanda diretta a Luca: “A te Diana piace ancora?”. “Per Diana – così ha risposto il Cavaliere – ho avuto un sentimento forte, ma non riesco [a farmela piacere come prima, ndr]: è una cosa di preservazione”. C’è da crederci davvero secondo voi?

Simone, le confessioni intime su Diana al Trono Over: Maria chiarisce

La questione si è complicata ulteriormente quando è intervenuto Simone, come sapete l’altro Cavaliere scelto da Diana, e Maria gli ha fatto notare che alla redazione lui aveva detto che è molto attratto da Veronica e Valentina ma non dalla Caruso, dalla quale invece è preso soprattutto mentalmente. Da quest’affermazione è nata tutta una polemica che ha visto Simone fare una gaffe dopo l’altra e cercare di spiegarsi nei modi più strani: il Cavaliere è arrivato persino a dire che non vuole andare oltre con Diana sia perché non vuole farla soffrire, in quando deve scattare l’attrazione fisica che cerca, sia perché la vede pura. Parole che non sono piaciute per niente agli opinionisti: “Ti sgamiamo subito!”, ha esclamato Gianni Sperti; ancor più polemica Tina Cipollari: “La vede talmente pulita che lui non va oltre perché ha paura di farle del male. Baci appassionati, poi si ferma… Ma vai vai!”. Simone non ha fatto neanche un passo indietro e, per quanto le critiche fossero diventate pesanti, ha continuato a ribadire il suo pensiero: “Ho detto che Diana ha una presenza fisica molto delicata!”.

Trono Over, caos dopo parole Simone ma Maria va oltre: cosa c’è tra Luca e Diana?

Maria si è anche soffermata sulle parole che Simone ha usato nei confronti di Valentina Autiero: dal discorso del Cavaliere pareva come se lei fosse voluta andare oltre con lui e fosse stato lui invece a rifiutarla. La conduttrice non si capacitava di come mai Valentina non dicesse niente e a un certo punto le ha chiesto chiaramente se i fatti stessero così: la Autiero ha negato, neanche troppo infastidita, a dire il vero, e Maria quindi ha precisato a Simone che “non è che non hai approfittato”: semplicemente è stata lei che non voleva spingersi oltre. Il discorso è stato difficilissimo da seguire ma non è piaciuto per niente a Diana che infatti ha pianto per un bel po’: forse sarebbe stato meglio se Simone avesse taciuto o se comunque si fosse spiegato meglio. La discussione si è conclusa però non parlando di lui e Diana ma di lei e Luca: “Luca – queste le parole della conduttrice –, tu sei sicuro che tu e Diana non vi troviate… Perché Diana parla sempre con Luca e Luca sempre con Diana…”. Cara Maria, vogliamo saperlo anche noi: qui gatta ci cova! Eccome se ci cova!