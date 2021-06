Come procede la storia tra Samantha e Alessio dopo Uomini e Donne? La risposta è semplice: benissimo. I due sono stati intervistati dal settimanale Mio e hanno raccontato la loro nuova vita di coppia. Quando stanno insieme provano delle stupende sensazioni, ha raccontato Alessio, mentre Samantha dice di provare serenità quando guarda il fidanzato. L’ex corteggiatore ha anche spiegato che stanno facendo le cose con estrema calma e forse è questa la forza del loro rapporto. Alessio è certo di vedere Samantha nel suo futuro, hanno una relazione matura e si vogliono molto bene.

Nel programma hanno litigato spesso e tanto, ma nella vita reale, senza telecamere e altri pretendenti, è tutto diverso. Samantha ha spiegato che discutono molto meno e quando succede riescono subito a riderci su. Hanno avuto un litigio importante, non si sono visti per una sera ma poi si sono riappacificati. Insomma, quando si arrabbiano tutto passa nel giro di poco tempo. Nel corso dell’intervista è stato toccato anche l’argomento convivenza: Samantha e Alessio hanno deciso di non convivere. La coppia non ha intenzione di bruciare le tappe. Samantha ha spiegato la loro scelta:

“Mi sto affacciando al mondo del vero amore e voglio godermi la fase iniziale che poi non tornerà più. Le cose verranno in maniera naturale”

Alessio è d’accordo con la sua fidanzata, ha spiegato che entrambi vivono alla giornata senza programmare nulla. Come tutte le coppie hanno dei progetti, ma al momento le cose vanno bene così come sono. A lungo andare le cose cambieranno, o almeno è ciò che si augurano. “Tutto avverrà nei tempi giusti”, ha aggiunto l’ex corteggiatore. Non hanno alcuna intenzione di fare il passo più lungo della gamba, pur non precludendosi nulla. Una scelta facilitata anche dal fatto che vivono entrambi nella stessa città, quindi non hanno difficoltà a vedersi ogni volta che vogliono.

Questi sono i motivi per i quali Samantha e Alessio hanno detto no alla convivenza, per il momento. A differenza di Massimiliano e Vanessa, che invece stanno già pensando a una vita insieme subito dopo l’estate. Anche un’altra coppia uscita dal programma in questa stagione, sebbene mesi prima di Samantha Curcio e Alessio Ceniccola, è subito andata a convivere: Davide e Chiara presto prenderanno casa insieme.