UeD news, Sabrina in Turchia: gesto d’amore per Carlo

Uomini e Donne news: Sabrina Ghio in Turchia con il suo Carlo

Dopo il negativo epilogo ad Uomini e Donne, la bionda ex tronista Sabrina Ghio si mostra felicemente innamorata tra le braccia del suo bel fidanzato Carlo. La ex ballerina di Amici, dopo aver incassato amaramente il no da parte di Niccolò Raniolo, ha scelto di godersi la sua dolce bambina Penelope e, pian piano ha trovato quello in cui lei stessa credeva, l’amore. E’ arrivato Carlo, alto, bello, moro e dolce, cosi definito dalla stessa Ghio. Con qualche anno in meno rispetto a Sabrina, Carlo è riuscito nell’impresa di far perdere la testa alla simpatica e solare ex tronista. Oggi, i due appaiono decisamente felici e fieri di mostrarlo al mondo intero.

Sabrina, proprio pochi minuti fa, ha deciso di voler condividere sul suo profilo Instagram vari scatti che la ritraggono in compagnia di Carlo. La coppia, bella e sorridente, si trova in vacanza in Turchia. Dopo aver assistito e ammirato una romantica alba, la sensuale Sabrina si lascia andare ad una dichiarazione super dolce per il suo compagno: “Vi è mai capitato di andare a dormire e non riuscire a prendere sonno per l’emozione di guardare insieme al tuo LUI qualcosa di meraviglioso per la prima volta insieme? A me è capitato ieri..e stamattina a Goreme è stata l’alba più emozionante e strepitosa che potevamo vedere insieme e che rimarrà nei nostri cuori PER SEMPRE.”

Sabrina e Carlo si godono una romantica alba turca

Un amore sbocciato e cresciuto col passare del tempo che ha regalato a Sabrina un’emozionante e coinvolgente storia d’amore. Un sentimento che i due non nascondono, anzi è come se volessero urlarlo a tutti. Una sicurezza, quella che ha trovato Sabrina in Carlo. Una certezza sia per lei che per la sua Penny. Una vera e propria rinascita si potrebbe definire quella della Ghio.