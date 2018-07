Uomini e Donne, Sabrina Ghio e Nicolò Fabbri si sono sentiti fuori dal programma: ecco quello che è successo dopo il No di Nicolò Raniolo

La partecipazione di Sabrina Ghio a Uomini e Donne, nonostante le aspettative di lei, non è certo finita nel migliore dei modi. L’ex tronista, infatti, anche se consapevole del no di Nicolò Raniolo ha deciso comunque di scegliere quest’ultimo, uscendo quindi sola dalla trasmissione. Il suo cuore, dunque, l’ha spinta verso le braccia di un ragazzo che con lei ha deciso di non stare, allontanandola dal lieto fine che lei tanto sperava. Come molti sanno, però, tra i corteggiatori più presi di Sabrina Ghio c’era anche Nicolò Fabbri. Il ragazzo infatti, nonostante fosse più piccolo di lei, le aveva più volte detto di essere molto preso e, dunque, di sentirsi anche pronto ad impegnarsi in una relazione seria. Le belle parole dedicate da quest’ultimo alla tronista, difatti, avevano addirittura spinto molti a pensare che (forse) ci sarebbe stata speranza per loro fuori dal programma. L’arrivo di Nicolò Fabbri al trono di Sara Affi Fella, tuttavia, aveva subito spento ogni speranza dei fan.

Ma Nicolò Fabbri aveva o non aveva sentito Sabrina dopo Uomini e Donne? Questa domanda, pochi minuti fa, è stata rivolta proprio all’ex corteggiatore su Instagram. A chi gli ha chiesto se lui e la Ghio si fossero sentiti lontano dagli studi di Cinecittà Fabbri ha risposto: “Una sola volta poco dopo finito il programma”. Che cosa si siano detti e quali siano state le intenzioni di entrambi, ovviamente, noi non possiamo saperlo. Adesso Nicolò Fabbri è single ed molto concentrato sul suo lavoro (ha da poco aperto un locale a Roma) mentre Sabrina, invece, è felicemente fidanzata. L’amore quindi alla fine ha bussato alla porta dell’ex tronista, ma non a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, a frecciatina di Sabrina Ghio a Nicolò Fabbri

Quanto affermato da Nicolò Fabbri, però, cozza decisamente con alcune dichiarazioni rilasciate da Sabrina Ghio qualche mese fa. Nicolò Fabbri? “Non mi ha mai cercato dopo il programma” aveva detto a tal proposito l’ex tronista “Anche se mi aspettavo che lo facesse”. Tra i due, quindi, chi sta dicendo la verità?