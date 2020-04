Uomini e Donne news Roberta, video costume eccessivo: lei chiama figlio

News Uomini e Donne, Roberta Di Padua nella bufera per un costume troppo striminzito: il video contestato

Un post recentemente pubblicato da Roberta Di Padua di Uomini e Donne Over ha fatto esplodere un’accesissima polemica su Instagram che ha spinto la Dama a intervenire più volte per stemperare gli animi. Cos’è successo esattamente? Roberta ha indossato un costume molto striminzito che ha messo ben in evidenza le sue grazie: ha pubblicato un breve video sia nel feed sia tra le storie commentandolo con “L’estate addosso, effetto quarantena” senza immaginare però che soprattutto le donne non avrebbero gradito; l’accusa è stata quella di aver indossato qualcosa di troppo striminzito in un periodo del genere e soprattutto perché ha un figlio.

Roberta sensuale su Instagram, la Dama di Uomini e Donne travolta dalle polemiche

La Dama del Trono Over ha cercato di rispondere alle polemiche in modo gentile – come potete ben vedere voi stessi su Instagram – ma alla fine ha dovuto fare una storia in cui ha chiamato persino il figlio per mostrare a tutti quanto certe critiche fossero sterili. In questa storia si sente Roberta ringraziare le donne non invidiose e difendersi da tutte le offese ricevute: “Stavo leggendo un po’ tutti i commenti carini che state scrivendo – queste le parole della donna –… Grazie a tutte quelle donne meravigliose che non hanno invidia verso un’altra donna. Grazie un po’ anche gli ometti… però… sono un po’ scontati… Ma come si fa – ha poi aggiunto a un certo punto –? Alcune di voi stanno veramente bruciate. Allora una pio ne voglio dire, solo un paio: se non metto foto in costume si ferma l’emergenza? Ditemelo che compra il burqa. E poi? Al mare con chi ci vado? Con mio figlio o da sola?”. La difesa di Roberta non fa una piega, anche se dubitiamo che sortirà l’effetto sperato perché sono ancora tanti gli attacchi che sta ricevendo su Instagram e che preferiamo non riportare.

Uomini e Donne Over, Roberta chiama il figlio: “Che differenza fa?”

Roberta a un certo punto ha chiamato pure il figlio e ha registrato una storia con lui presente: “Sono tutte arrabbiate con me le signore…”, ha detto la Di Padua al piccolo. “E perché?”, le ha chiesto lui. “Perché dicono che ho indossato il costume…”, gli ha subito risposto la mamma. “E pure io – ha detto il piccolo in difesa della madre – lo sto indossando il costume: sto in maniche corte col costume… Che differenza fa?”. Cosa diranno ora le tante e i tanti che non hanno gradito il costumino della Di Padua?