Uomini e Donne news, Sara: “Ecco in che rapporti sono rimasta con Nilufar”

News Uomini e Donne: in che rapporti sono rimasti Sara e Nilufar

Dopo la fine di Uomini e Donne e soprattutto dopo l’interruzione della relazione tra Sara e Luigi, sono in molti a voler sapere in che rapporti sono rimasti l’Affi Fella e Nilufar Addati. Il legame tra le due non è stato sempre dei migliori al Trono Classico. Nei primi mesi Nilufar e Sara si sono scontrate per il corteggiatore Lorenzo Riccardi, per poi prendere entrambe altre strade e regalarsi addirittura un’uscita a quattro subito dopo la fine del programma di Maria De Filippi. L’italo-persiana è oggi felice accanto a Giordano Mazzocchi, mentre Sara Affi Fella è rigorosamente single (“Non sento nessuno”, ha confidato ai fan sui social network). Che rapporto hanno oggi Sara e Nilufar? A svelare la verità ci ha pensato l’ex protagonista di Temptation Island, durante una diretta su Instagram.

“Ci siamo sentite in occasione del mio compleanno (11 luglio, ndr): lei mi ha fatto gli auguri. È tutto tranquillo”, ha assicurato Sara Affi Fella ai suoi follower. Dunque, con Nilufar Addati i rapporti sono rimasti cordiali, nonostante la vicinanza tra Giordano e Luigi Mastroianni. Di sicuro, le due ex troniste non sono diventate migliori amiche, come invece accaduto a Sara con altre ragazze di Temptation Island. Partecipando al format condotto da Filippo Bisciglia, la modella di Venafro ha infatti stretto una forte amicizia con Valeria Bigella, che vede spesso nonostante la distanza geografica. Sara e Valeria si sono addirittura concesse una vacanza a Ibiza lo scorso giugno e molto probabilmente faranno un altro viaggio nelle prossime settimane.

Uomini e Donne: la nuova vita di Sara e Nilufar

Con la partecipazione a Uomini e Donne la vita di Sara Affi Fella e Nilufar Addati è radicalmente cambiata. Entrambe hanno trovato la popolarità ma solo la studentessa napoletana è riuscita a conquistare il vero amore. La storia tra Nilufar e Giordano si sta facendo sempre più seria e la coppia ha già parlato di un futuro insieme, tra matrimonio e figli.