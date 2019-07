Uomini e Donne news, Raffaella Mennoia non ne può più: “Sf…ati”, l’ultimo gesto

Raffaella Mennoia, la decisione dopo gli attacchi degli haters

Raffaella Mennoia è ormai una delle autrici Mediaset più conosciute grazie ai programmi di successo a cui ha lavorato sinora – pensate soltanto a Uomini e Donne e Temptation Island -, ed è per questo che oltre a ricevere una valanga di commenti positivi è costretta a sorbirsi anche critiche, insulti e offese; costretta fino a un certo punto, chiaramente, perché sapete tutti che è inutile perdere tempo con gli haters e che quindi non vale la pena innervosirsi o prendersela per qualcuno che perde il suo tempo per denigrare gli altri. Oggi Raffaella ha voluto dare una bella lezione a chi la insulta comportandosi come mai aveva fatto sinora.

Uomini e Donne news, lo sfogo di Raffaella Mennoia su Instagram

L’autrice, senza dubbio per far sì che gli haters capiscano che lo schermo di un computer non può giustificare qualsiasi comportamento, ha deciso di pubblicare i messaggi più aggressivi ricevuti nelle ultime ore, e state certi che ne vedremo delle belle. “Volevo comunicarvi – così inizia lo sfogo della Mennoia – che da subito dopo inizierò a pubblicare i messaggi quelli più divertenti che mi scrivete, voglio condividere perché son sicura che anche voi… vi riporterà allegria… E poi pubblicherò anche tutti quelli che mi odiano perché è giusto far vedere quanto siete sf…ati”. Il primo messaggio mostrato a tutti è stato il seguente: “Autrice… sì… di programmi per ritardati. Wow”; si tratterà però di poca cosa rispetto a tutti gli altri insulti che avrà ricevuto, e quindi restiamo in attesa di molto altro materiale (anche se la speranza è che la strategia di Raffaella blocchi la schiera di haters che cerca di rovinarle le giornate…).

Le ultime news su Temptation Island Vip 2

Vi ricordiamo che la Mennoia sta lavorando anche su Temptation Island Vip 2 e che è proprio questo il programma che attendiamo più di tutti adesso, visto il successo ottenuto dalla prima edizione; al momento sulle coppie si è detto tutto e il contrario di tutto, e sembra che non vi parteciperanno Soleil Sorgé e Jeremias Rodriguez, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e qualche altro su cui invece avevamo puntato. Siamo proprio curiosi di scoprire se Raffaella e tutto il team autoriale riusciranno a fare un colpaccio come l’anno scorso, quando vennero invitati Valeria Marini e Patrick Baldassarri. Restate con noi perché vi terremo aggiornati!