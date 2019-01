Uomini e Donne news, piccolo problema ai reni per Emanuele Mauti: il personale ringraziamento dell’ex corteggiatore ai medici

Emanuele Mauti ha dovuto fare i conti con un fastidioso problema di salute nelle ultime ore. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, come raccontato da lui stesso sui social, ha scoperto di avere dei calcoli ai reni. Emanuele ha raccontato di aver già sofferto dello stesso disturbo in passato e di essere oggi consapevole che, in fondo, è anche un po’ colpa sua se si è ripresentato. Mauti ha spiegato su Instagram stories che, essendo il suo corpo soggetto alla comparsa di calcoli renali, sa bene che avrebbe dovuto continuare a bere molto più acqua del solito (cosa che negli ultimi tempi non ha fatto). I ritmi di vita frenetici e gli impegni continui che hanno riempito le sue giornate, però, lo hanno portato a trascurare questa cosa. Per questo motivo il dolore si è ripresentato.

Niente di grave, sia chiaro. Si tratta di un piccolo problema di salute facilmente risolvibile. La sua situazione personale, comunque, ha portato l’ex fidanzato di Sonia Lorenzini a fare delle piccole considerazioni personali che, secondo noi, meritano di essere citate. Emanuele ha voluto ringraziare personalmente i medici che tutti i giorni prestano il loro servizio con serietà e passione. Lo sportivo romano non si è rivolto solo ai dottori che lo hanno curato, ma ha tirato in ballo l’intera categoria. Queste persone oggi vanno davvero ammirate e supportate per quello che fanno, e di questo Emanuele ne è più che convinto.

Uomini e Donne: Emanuele Mauti ancora single dopo la rottura con Sonia Lorenzini

Dopo la fine della storia d’amore con Sonia Lorenzini oggi Emanuele Mauti, per quel che sappiamo, è ancora single. La loro storia d’amore, nata a Uomini e Donne e durata per diverso tempo anche fuori, non ha certo avuto il lieto fine che i fan si aspettavano.