Uomini e Donne News Paolo Crivellin e Angela Caloisi come stanno? Il post dopo le voci di crisi e la reazione dei fan

Paolo Crivellin e Angela Caloisi come stanno? Erano fondate le voci di crisi di qualche settimana fa che sussurravano che la coppia di Uomini e Donne stesse barcollando? E ancora: l’ex tronista si è ristabilito dopo l’incidente in moto in cui è stato coinvolto lo scorso 2 luglio? Iniziamo da quest’ultima domanda: Paolo sta bene e fortunatamente l’infortunio motociclistico non ha avuto significative ripercussioni. Seconda domanda: i due piccioncini non sono assolutamente in crisi, come alcuni spifferi volevano qualche settimana fa. Anzi mietono amore a meraviglia tanto che dopo l’ultimo post pubblicato su Instagram da Crivellin, i fan li hanno incoronati come la miglior coppia dell’anno della trasmissione di Maria De Filippi.

Una barca, il mare sullo sfondo, Paolo e Angela sdraiati e avvinghiati in love. Il tutto corredato da un bel cuoricino di Crivellin per la sua donna, che prontamente si è fatta viva sotto al post, replicando con amore: “Il mio cuoricino”. Insomma, tra i due giovanotti la love story pare proprio procedere a gonfie vele. E ad essere felici e contenti non sono soltanto loro ma anche molti follower che vedono nella coppia un legame autentico, veritiero, genuino; un legame non proprio semplice da trovare se si guarda al recente ‘universo’ di Uomini e Donne, dove la maggior parte delle storie sono scoppiate fulmineamente, lasciando poche orme sentimentali, ma molte tracce polemiche. Così i fan li hanno omaggiati con una serie di commenti entusiasti: “Meravigliosi”, “Unici”, “Stupendi”, “La coppia più vera e bella di quest’anno”, “Ma che vogliamo dire!!!😍🔥 i migliori sono ❣❣”, “Loro, naturali, senza sovrastrutture, bellissimi nella loro semplicità e li si ama per questo!!!”…

Uomini e Donne News Paolo e Angela: le voci di crisi

Circa un mese fa si era diffusa la voce che Angela e Crivellin stessero passando un periodo di crisi. Ad alimentare il gossip erano stati alcuni gesti social della stessa Caloisi che aveva piazzato dei like su frasi come “Ho bisogno di persone che ci siano” e “Stai con chi desidera anche quando ti ha”.