Pamela Barretta è tornata a Uomini e Donne da poche settimane, ma le news di oggi su di lei non riguardano il percorso nel programma. In queste ore infatti Pamela ha aggiornato i suoi fan sul suo orecchio. Da qualche mese ormai raccontava di avere dei dolori e dopo alcune visite mediche le è stato consigliato un intervento chirurgico. Pamela ha un timpano perforato a causa di violenze subite in passato. Nel corso delle puntate a Uomini e Donne degli anni scorsi è venuto spesso fuori questo argomento, la Dama aveva in parte svelato ma senza scendere nei dettagli. Le conseguenze di quel periodo si vedono ancora oggi, purtroppo.

Ieri Pamela ha incontrato un altro otorino e pare che ne sia uscita più tranquilla sull’operazione chirurgica. Nei mesi scorsi aveva spesso detto di non essere sicura di volersi operare. Aveva un po’ di timori, o forse non aveva ancora trovato un medico che la tranquillizzasse abbastanza da affidarsi totalmente a lui. Quel medico pare sia arrivato e quindi Pamela ha raccontato ai suoi follower i prossimi passi. Una cosa è sicura: non può più convivere con il dolore dovuto alla perforazione del timpano anche perché spesso questo dolore la teneva sveglia di notte.

Questo nuovo otorino l’ha rassicurata anche su altri aspetti, che in apparenza possono sembrare futili ma che per una donna invece non lo sono mai. Pare infatti che altri specialisti le avessero detto che per l’intervento all’orecchio avrebbe dovuto tagliare i capelli, almeno sulla parte interessata. Ebbene, il nuovo medico invece le ha detto che non sarà necessario tagliarli, anzi le ha detto che non toccherà assolutamente i capelli. Questo ha reso più tranquilla Pamela e ha spazzato via le ultime perplessità.

Adesso si preparerà a questo intervento, anche se non sa ancora quando ci sarà. Non ha accennato al giorno dell’operazione, ma di sicuro lo farà nelle prossime settimane. Ma proprio perché Pamela dovrà operarsi all’orecchio dopo le violenze, ha voluto mandare un messaggio alle donne. Queste le sue parole nelle stories su Instagram: