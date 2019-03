Uomini e Donne news, Noel e Alessandro: il nuovo attacco di Armando

News Uomini e Donne, Noel felice con Alessandro: la rivelazione sull’amore e il duro attacco di Armando

Siamo ancora decisamente lontani da una possibile pace tra Noel e Armando. I due continuano ad attaccarsi anche ora che lei ha lasciato lo studio di Uomini e Donne. L’ormai ex dama del Trono Over ha deciso di viversi la sua storia con Alessandro al di fuori dello studio di Maria De Filippi. Al nuovo numero del magazine dedicato alla trasmissione, la donna ha raccontato come stanno andando le cose tra di loro. A quanto pare, la Formica è felice di aver trovato una persona che sa renderla felice, viva e che sappia anche capirla. Si vedono tutte le settimane ed hanno già trascorso un week-end insieme a Montecarlo. Insomma, almeno per il momento, tutto fila liscio come l’olio.

Noel Formica ha dichiarato di essere voluta uscire dal programma per viversi al meglio la sua frequentazione con Alessandro. In puntata non faceva altro che finire al centro dell’attenzione per le continue liti con Armando e tutto ciò non le stava facendo fare assolutamente una bella figura. E mentre lei si vive la sua storia d’amore senza le telecamere di Canale 5, Incarnato sembra non riuscire a credere nella sincerità dell’interesse di lei nei confronti di Alessandro. A Uomini e Donne magazine, il cavaliere del parterre ha lanciato nuove accuse nei confronti della donna che credeva potesse essere la sua nuova compagna di vita.

Uomini e Donne, Armando di nuovo contro Noel: l’attacco di Incarnato

Armando Incarnato ha commentato la relazione tra Noel e Alessandro e la scelta della donna di lasciare il Trono Over. “Forse è stato un bene per Noel uscire dal programma in quanto, dopo la rottura definitiva del nostro rapporto, dovuta alle sue menzogne e al suo tentativo di mettermi in cattiva luce, ero venuto a conoscenza di quello che era il reale motivo dei suoi silenzi e del suo negare il nostro vissuto, ovvero la presenza di un altro uomo nella sua vita. Il giorno della scelta id Noel ho deciso di stare in silenzio per non sporcare ulteriormente un momento che già di suo era compromesso!”