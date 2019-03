Uomini e Donne news, Nilufar e Giordano: l’Addati spiazza, ultimo gesto

News Uomini e Donne, Nilufar e il gesto contro Giordano: nessun ritorno di fiamma

I fan di Nilufar e Giordano sperano ancora nel ritorno di fiamma. L’ex coppia di Uomini e Donne si è detta addio da diverso tempo ormai, eppure c’è chi ancora crede che sia possibile tornare a vederli uno accanto all’altro. In ogni caso, l’ultimo gesto social della Addati ha dato il colpo di grazia a chi era speranzoso. L’ex tronista e Mazzocchi continuavano a seguirsi reciprocamente su Instagram, finché lei non ha deciso di dare un taglio netto anche all’ultimo legame con il bel giovane. La ragazza ha infatti tolto il follow al suo ex fidanzato. Di fronte a tale scelta, i fan sono rimasti a bocca aperta e ovviamente anche senza parole.

I primi giorni dopo la rottura non sono stati affatto facili per Nilufar. La giovanissima ragazza di Napoli si è mostrata molto triste sui social e tutti credevano fosse pronta a tutto pur di riconquistare Giordano. Le cose sono andate poi diversamente e lei ha preso le distanze in tutto e per tutto da Mazzocchi. Se il follow su Instagram poteva essere l’ultimo appiglio, ora non c’è neanche più quello. E mentre lei ha smesso di seguirlo, l’ex corteggiatore pare non abbia dato importanza alla cosa. Quello che è certo è che i due ormai hanno preso due strade completamente diverse e il ritorno di fiamma è da escludere a priori.

Uomini e Donne, Nilufar Addati dopo Giordano: le ultime risposte ai fan

Nilufar ha dedicato un po’ di tempo ai suoi followers rispondendo ad alcune delle loro domande. L’ex tronista di Uomini e Donne sembra credere ancora nell’amore, anche se ammette di non saperne moltissimo. La storia più lunga che ha avuto è durata dieci mesi e non sa se nella vita ci si innamori realmente solo una volta. Ora, la giovanissima di Napoli sta ricominciando da sé stessa.