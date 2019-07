Uomini e Donne News Nicolò Ferrari, critiche feroci e sfogo improvviso: “Fissati”

News Uomini e Donne, Nicolò Ferrari si sfoga su Instagram

Le ultime news su Uomini e Donne hanno come protagonista un amatissimo corteggiatore, poi tentatore a Temptation Island; parliamo di Nicolò Federico Ferrari che nelle sue ultime Instagram stories ha fatto un bel discorso che abbiamo apprezzato tanto in quanto differente dai soliti che ci vengono proposti ogni giorno sul social network di Mark Zuckerberg: Nicolò ha parlato dell’ossessione che si ha rispetto alla forma fisica che fa sentire spesso inadeguati, e dei tanti insulti che ha ricevuto e continua a ricevere. Un bell’esempio per chi lo ha ascoltato, per i follower di sempre e per quelli nuovi. Ma veniamo subito al dunque.

Uomini e Donne news, le parole di Nicolò sull’ossessione per l’aspetto fisico

“Non mi alleno – queste le parole dell’ex corteggiatore di Nilufar Addati – da un anno seriamente, e fa strano perché io non sono uno che ingrassa, però dimagrisco tanto. Non mi vedevo così forse da anni… da quattro, cinque anni. Non mi sento a mio agio così perché non sono più abituato a vedermi così”. Quello che sembrava il solito sfogo sulla forma fisica persa – che poi in realtà se ci pensate Nicolò sta benissimo così, e non vediamo tutti questi grandi cambiamenti di cui lui ha parlato… – è diventato un discorso più ampio e profondo: “Comunque – ha infatti aggiunto Ferrari in un secondo momento – in generale penso che siamo tutti un po’ troppo fissati con la forma fisica, e non intendo la salute e il benessere del corpo; parlo proprio dell’ossessione della gente per il corpo perfetto che porta tutti a sentirci inadeguati, a non apprezzarci, a sentirci magari a disagio. Alla fine è bello che siamo tutti diversi ed è bello vedere le differenze: la perfezione dopo un po’ annoia!”. E non è finita qui.

Le critiche feroci a Nicolò Ferrari

Dopo aver parlato dell’importanza di migliorarsi e di puntare sempre al massimo Nicolò ha spiegato che “però non mi piace il modo in cui la gente critica fisicamente le persone. A me molte volte mi hanno scritto ‘Sei brutto, sei un cesso, fai schifo’. Ok, nella vita possiamo piacere o non piacere, però il senso di scriverlo su un social non c’è, non esiste”. Come dare torto a Nicolò: purtroppo i social network sono ancora una giungla e tutti purtroppo credono di poter fare e dire ciò che vogliono senza assumersene le conseguenze. E questo diventa ancor più assurdo se si pensa che spesso le critiche derivano dalla partecipazione a programmi televisivi che dovrebbero solo intrattenere e nient’altro.