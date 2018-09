Uomini e Donne news, Martina Luchena contro gli zingari: “Italia di m***a!”

News Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice Martina Luchena sbotta contro zingari e forze dell’ordine: il video

Martina Luchena furiosa. Nelle ultime storie di Instagram l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è sfogata contro zingari e forze dell’ordine riguardo la sicurezza pubblica in Italia. La web inluencer si è detta “schifata” da quello che ogni giorno è costretta a vivere a causa di una realtà tutt’altro che facile. “Ogni giorno sulla metro, a ogni ora, ci sono le zingare che girano in gruppo cercando di rubarti anche la tua stessa via! Per la seconda volta hanno provato a farlo con me. Le stesse facce e le stesse persone e naturalmente non ci sono mai riuscite. A distanza di una fermata sale una signora urlando perché le stava per succedere la stessa cosa con un altro gruppo di zingare”, ha raccontato Martina sui social network. “Non possiamo neanche parlare che queste di tutta risposta ti sputano addosso! La risposta della polizia? “Sì, lo sappiamo cosa sta per dirci, noi non possiamo fare niente. Deve parlare con lo Stato, devono cambiare le leggi”. Che schifo, complimenti Italia per tutelare i cittadini“, ha aggiunto la Luchena.

Il video con lo sfogo di Martina Luchena di Uomini e Donne:

Uomini e Donne: lo sfogo di Martina Luchena sulla sicurezza in Italia

In una successiva storia di Instagram Martina Luchena ha scritto: “È la giustizia che fa schifo, ma a prescindere non sono risposte da dare. Io mi devo sentire tutelata da loro e questo non succede”.