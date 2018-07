Uomini e Donne news, fan molesti a casa di Marta: lo sfogo della sorella

By

Uomini e Donne, Marta Pasqualato furiosa: lo sfogo contro i fan che si sono appostati sotto casa sua ieri notte

Marta Pasqualato furiosa contro alcuni dei suoi fan, il motivo? Questa notte, stando a quanto riportato dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, alcuni di questi si sarebbe appostati sotto casa sua stanotte. Ad alta voce, inoltre, pare che si siano messi pure a urlare il suo nome, disturbando la sua famiglia e il vicinato. L’accaduto è stato raccontato dalla sorella di Marta che, in un messaggio postato sui social, ha condannato l’atteggiamento degli ammiratori molesti. Nel suo lungo sfogo, successivamente ripreso e pubblicato dalla Pasqualato qualche ora fa su Instagram, c’era scritto: “A tutti coloro che credono che sia normale o educato mettersi davanti alla casa di una persona di notte urlando il suo nome, vorrei solo dire che… no, non lo è”

Sempre la sorella di Marta, poi, ha anche aggiunto: “È decisamente inquietante e mi stupisce che che dei genitori adulti e vaccinati lo permettano. Oltre al fatto che le probabilità che mia sorella sia nei paraggi sono infinitesimali, ci sono tanti modi per incontrare una persona, questo è proprio l’ultimo”. Lo sfogo della Paqualato junior, come anticipato, è stato ripostato proprio da Marta la quale, a sua volta, ha accompagnato il tutto con un messaggio breve ma chiarissimo, ovvero: “Queste sono le cose che mi fanno inca….e”.

Uomini e Donne, Marta Pasqualato parla dell’amicizia con Nicolò Ferrari: ecco perché tra loro due non è scoppiato l’amore

Per diverse settimane, anche dopo la sua uscita da Uomini e Donne, il nome di Marta Pasqualato è saltato fuori tra gli appassionati di gossip. Ai fan della trasmissione, infatti, non era sfuggita la complicità sospetta tra lei e Nicolò Ferrari, un altro ex corteggiatore. Tra di loro però, nonostante le premesse iniziali, alla fine è nata solo una tenera amicizia.